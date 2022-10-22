انقطاع المياه غدا بالإسكندرية في 4 أماكن كبرى.. اعرف التفاصيل

أعلنت شركة مياه الشرب، عن موعد انقطاع المياه غدا بالإسكندرية في 4 أماكن كبرى وذلك في توجيه لعملاء الشركة بأخذ الاحتياطات الممكنة تحسباً لانقطاع مياه الشرب نظراً لأعمال توسعة وتطوير الطريق الصحراوى مما يستلزم الأمر ترحيل وربط خط مواسير قطر (1500 مم) طرد محطة مياه الكيلو 40.

وبحسب بيان شركة مياه الشرب في الإسكندرية، فإن عمليات التطوير تؤدي إلى ضعف المياه عن بعض المناطق في 4 أماكن كبرى غرب الإسكندرية.

أماكن انقطاع المياه غدا بالإسكندرية

وبرزت أماكن انقطاع المياه غدا بالإسكندرية في: «مدينة برج العرب الجديدة والقديمة، الساحل الشمالي، الغربانيات، مدينة الحمام» على أن تكون المياه متفاوتة التواجد في عدد منها.

موعد انقطاع المياه غدا بالإسكندرية

وعن موعد انقطاع المياه غدا بالإسكندرية، فأكدت الشركة أنه يبدأ من الساعة 6 من صباح غدا الأحد، على أن تعود المياه بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من أعمال الترحيل.

احتياطات انقطاع المياه غدا بالإسكندرية

لذا تهيب الشركة من المواطنين تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة كما تنوه الشركة بوجود تنكات مياه خاصة بالشركة خلال تلك الفترة، والتعامل عبر الخط الساخن 125.