أجندة اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي.. تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال

تنطلق فعاليات «المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022»، الذي تنظمه الحكومة لمصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة نخبة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين.

وثيقة سياسة ملكية الدولة

وأعلن الموقع الرسمي للمؤتمر الاقتصادي الأجندة النهائية وجاء خلالها اليوم الثاني تحت عنوان تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال «جلسات نقاشية» لتكون الجلسة الأولى بعنوان وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة، بحضور الدكتور أحمد كجوك نائب وزيـر الماليـة للسياسات المالية، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة، و تستهدف هذه الجلسة عرض الملامح العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وأبرز نتائج الحوار المجتمعي لتبادل المرئيات والأفكار بشأن الوثيقة، فضلاً عن إلقاء الضوء على السياسات والتدابير التي تتبناها الحكومة المصرية لتعزيز الحياد التنافسي.

فرص وآفاق التمويل الدولي لدعم القطاع الخاص

والجلسة الثانية بعنوان فرص وآفاق التمويل الدولي لدعم القطاع الخاص للدكتورة رانيا المشاط وزيـرة التعاون الدولي، وتستهدف هذه الجلسة الوقوف على فرص وآفاق الشراكة مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية للوصول إلى رؤى حول الدور المتوقع من هذه المؤسسات، والآليات المناسبة لتمويل المشروعات المتضمنة في خطة وبرنامج عمل الحكومة «التعاون مع القطاع الخاص».

دعم بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي

وتعقد الجلسة الثالثة بعنوان دعم بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر، بحضور وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وتستهدف هذه الجلسة إلقاء الضوء على التوجه الحكومي لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية على المستوى القومي واستشراف السياسات المقترحة للمزيد من استقطاب تلك التدفقات بما يسهم في تحقيق الرؤى والمستهدفات القومية.

دور مصر الإقليمي كمركز للطاقة المتجددة

بينما تقام فعاليات الجلسة الرابعة بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بعنوان دور مصر الإقليمي كمركز للطاقة المتجددة، وتستهدف هذه الجلسة آليات الاستثمار في الطاقات المتجددة في مصر، وذلك في إطار توجه الدولة نحو مجتمع أكثر استدامة، وإلقاء الضوء على الإجراءات المقترحة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.

الثروة العقارية و سبل التطوير

وتتصدر «الثروة العقارية وسبل التطوير وزيادة مساهمة القطاع الخاص» عنوان الجلسة الخامسة بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تستهدف هذه الجلسة استعراض سُبل دفع صناعة التطوير العقاري ودور القطاع الخاص المحوري في التسويق للعقار المصري، في إطار تحديد خريطة طريق متكاملة لإقامة مدن الجيل الرابع والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرب من 10 ملايين نسمة إضافية فضلًا عن سبل تعظيم الثروة العقارية في مصر.

خارطة طريق لتعظيم الصادرات عالية التقنية

وتقام الجلسة السابعة بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعنوان نحو خارطة طريق لتعظيم الصادرات عالية التقنية، وتستهدف هذه الجلسة الوقوف على فرص والمقترحات اللازمة لتعظيم الصادرات عالية التقنية بهدف قيادة تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر لزيادة قدرته التنافسية العالمية، وبالتالي لكى تكون قاطرة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

صندوق مصر السيادي وفرص المشاركة

والجلسة الثامنة بعنوان دور صندوق مصر السيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص، وتلقي هذه الجلسة الضوء على دور الصندوق في تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يدعم النمو الاقتصادي، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم

والجلسة التاسعة بعنوان خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تستهدف هذه الجلسة الوقوف على فرص وآفاق تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم العملية التعليمية، بما يعزز دور شركاء التنمية في النهوض بالتعليم المصري سواء العام، أو الفني، بالإضافة إلى التعليم العالي.

مشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل

والجلسة العاشرة بعنوان الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وتستهدف هذه الجلسة عرض الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي في مختلف مشروعات النقل بهدف تعظيم المشاركة والتعاون بين القطاعين واستغلال الأصول القائمة حاليًّا، ورفع كفاءتها وتطويرها في الفترة المقبلة.

القطاع الخاص والصحة

وتعقد الجلسة الحادية عشر بعنوان خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الصحة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتستهدف هذه الجلسة وضع خارطة طريق واضحة ومنهجية من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الصحة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو إطلاق قدرات القطاع الخاص لبناء أنظمة صحية فعّالة قادرة على الصمود في مواجهة الأزمات والكوارث الصحية.

دعم القطاع السياحي

الجلسة الثانية عشرة بعنوان خريطة طريق للوصول إلى (30 مليون سائح) بحضور أحمد عيسى طه، وزير السياحة والآثار، والفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني، وتستهدف هذه الجلسة التحليل المتكامل للقطاع السياحي من خلال استعراض أبرز التحديات التي قد تقف عائقًا أمام تنفيذ خارطة الطريق للوصول إلى 30 مليون سائح، كما تسعى لإلقاء الضوء على عناصر القوة بهذا القطاع لتعظيم الاستفادة منه، فضلًا عن استعراض ماهية السياسات المقترحة لتحقيق هذا الهدف.

تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي

وفي الجلسة الثالثة عشر يتحدث كل الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ورامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، تحت عنوان آليات تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي، وتستهدف هذه الجلسة الوقوف على المرئيات والرؤى الهادفة إلى تعزيز دور مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي، وفى مقدمتها البورصة المصرية في توفير التمويل اللازم لدعم القطاع الخاص، وتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة.