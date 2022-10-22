«حياة كريمة»: تجهيز 600 عروسة في 5 محافظات خلال 3 سنوات

قالت يوستينا ثروت رئيس قطاع الفئات المستهدفة بمؤسسة حياة كريمة، إن المبادرة الرئاسية تستهدف تغيير حياة الفرد والمجتمع ومصر كلها، موضحةً: «على مدار 3 أعوام، غيرنا حياة 600 عروسة حتى الآن على مستوى 5 محافظات، بتدريبات في مبادرة يدوم الفرح، وتدريبات للمقبلين على الزواج لتكوين حياة زوجية سليمة».

وأضافت ثروت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» على قناة cbc، تقديم منى عبدالغني ومها الصغير، أنّ المحافظات الخمسة هي: أسوان، كفر الشيخ، سوهاج، الغربية، وبني سويف، إذ جرى تجهيز 600 عروسة، وقبلها عقد دورات تدريبية للمقبلين على الزواج بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وصندوق مكافحة الإدمان والأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية؛ لتوعية المرأة المصرية بكيفية تكوين أسرة صحية وسليمة وضمان استدامة الحياة الزوجية.

تغيير حياة مختلف الفئات للأفضل

وتابعت رئيس قطاع الفئات المستهدفة بمؤسسة حياة كريمة: «مؤسسة حياة كريمة تعمل على تغيير مختلف الفئات إلى الأفضل، مثل تجهيز الأيتام والفئات الأكثر احتياجا، وعقد تدريب وتوعية وتوزيع أطراف صناعية وكراسي متحركة على ذوي الهمم، بالإضافة لأجهزة مساعدة مثل السماعات والعصي والتمكين الاقتصادي والتوظيف».

قاعدة بيانات للأيتام

واستطردت رئيس قطاع الفئات المستهدفة بمؤسسة حياة كريمة: «لدينا قاعدة بيانات فيها مئات الآلاف من الأيتام، استطعنا من خلالها فتح دفاتر توفير للأيتام باسم مشروع أولادنا مستقبلنا بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، بداية من سن يوم حتى 16 سنة، بعدها يجري استرداد هذا المبلغ عند وصول اليتيم إلى سن 18 سنة في هيئة مشروع صغير للأولاد، وأجهزة كهربائية للتجهيز للبنات»، لافتةً إلى أن المبادرة لديها قاعدة بيانات للمتطوعين بواقع 37 ألف متطوع فعالين ومؤثرين في المجتمع.