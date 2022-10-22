أماكن سقوط الأمطار غدا بالمحافظات.. متوسطة تصل إلى رعدية

يبحث العديد من المواطنين عن معرفة أماكن سقوط الأمطار غدا بالمحافظات، وذلك بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد طبقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، إذ أشارت أن يسود طقس غير مستقر مع انخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار.

أماكن سقوط الأمطار غدا بالمحافظات

وجاءت أماكن سقوط الأمطار غدا بالمحافظات في السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري، ومدن القناة وشمال سيناء، إذ يتعرضون إلى سقوط أمطار متوسطة تصل إلى رعدية بنسبة 60% على فترات متفاوتة.

وتشهد محافظات جنوب الوجه البحري غدا سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا؛ وذلك على فترات متفاوتة، وتشهد محافظات جنوب سيناء وشمال الصعيد سقوط أمطار خفيفة مع نشاط لحركة الرياح أحيانا.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء الملابس الخريفية لا سيما في الساعات المتأخرة من الليل؛ وذلك لانخفاص درجة الحرارة.

سقوط أمطار اليوم على الصحراء الغربية

وأشارت الأقمار الصناعية عن حالة طقس اليوم، إلى تكاثر سحب منخفضة ومتوسطة وأحيانا ممطرة على مناطق وسط وجنوب الدلتا مع سقوط أمطار متفاوتة، كما ظهرت السحب الرعدية الممطرة على مناطق الصحراء الغربية، وصحراء مطروح.