أماكن سقوط الأمطار غدا بالمحافظات.. تراجع درجات الحرارة ونشاط للرياح

تواصل درجات الحرارة في المحافظات انخفاضها طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية ويسعى العديد من المواطنين إلى معرفة أماكن سقوط الأمطار غدًا بالمحافظات، لاسيما بعد تعرض بعض المناطق إلى سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة مع نشاط لحركة الرياح.

أماكن سقوط الأمطار غدا بالمحافظات

وذكر بيان الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار غدا بالمحافظات وجاءت كالآتي محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تتعرض لسقوط أمطار رعدية لاسيما صحراء محافظة مطروح على فترات متفاوتة بنسبة 60%.

أماكن سقوط الأمطار غدا بالمحافظات الوجه البحري

فيما جاءت أماكن سقوط الأمطار غدا بمحافظات جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى بنسبة 40% على فترات متفاوتة، مع تعرض محافظات جنوب سيناء على فترات متقطعة ونشاط لحركة الرياح.

وتعرضت اليوم محافظة مطروح إلي سقوط أمطار على مختلف المدن والمراكز، كما سقطت أمطار أيضا على محافظة الإسكندرية، وشهدت عدة محافظات رفع حالة الطوارئ لسرعة التعامل مع الطقس السيء.

فيما شهدت أمس محافظات الصعيد، سوهاج والأقصر وبني سويف تغير ملحوظ في حالة الطقس مع انخفاض درجات الحرارة، لم يختلف الوضع كثيرا عن السويس التي تعرضت لرعد وبرق.