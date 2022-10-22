عزيز الشافعي يروج لأغنيته الجديدة «ولاد الناس»

يستعد الملحن عزيز الشافعي، لطرح أغنيته الجديدة بعنوان «ولاد الناس»، كمطرب، وذلك كما أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

عزيز الشافعي يروِّج لأغنيته الجديدة

ونشر عزيز الشافعي صورة بوستر أغنيته الجديدة «ولاد الناس»، وعلق عليها:«اهدأ وانتظر هنا قريبًا».

عزيز الشافعي يعيش حالة من الانتعاشة الفنية

ويعيش عزيز الشافعي، حالة من الانتعاشة الفنية، خلال هذة الفترة، حيث شارك منذ يومين في تلحين وكتابة أغنية «الحالة الحالة»، من غناء ساندي، والتي طرحت عبر موقع الفيديوهات الشهير «جوجل»، وحققت أكثر من 200 الف مشاهدة.

نجاح عزيز الشافعي مع مصطفى شوقي

وشارك عزيز الشافعي في كتابة وتحلين أغنية «غدارة» لـ مصطفى شوقي، التي حققت نجاحا كبيرا، خلال الأيام القليلة الماضية، حيث طرحت عبر موقع الفيديوهات الشهير «جوجل»، وحققت أكثر من مليون مشاهدة.