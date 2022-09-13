تفاصيل أولى أغنيات بهاء سلطان مع روتانا.. تعاون مجددا مع عزيز الشافعي

بدأ الفنان بهاء سلطان، في طرح أغنياته الجديدة مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بعد أن وقع معها عقد تعاون مع نهاية العام الماضي، بعد انتهاء أزمته مع المنتج نصر محروس.

بهاء سلطان يتعاون مجددا مع عزيز الشافعي

الأغنية الأولى لبهاء سلطان مع شركة روتانا، تحمل عنوان «دلوقتي عجبناكو»، وبدأ رسميا في الترويج لها.

علمت «الوطن» من مصادر مقربة لبهاء، أن أغنية بهاء سلطان الجديدة من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وجرى تسجيل مع مهندس الصوت ماهر صلاح في استوديو الخاص بالقاهرة، وتقول كلمات «دلوقتي عجبناكو.. ما كنا حلوين ومعاكوا.. فجأة الشوق أهو جابكم.. طب أي كان مشاكم».

بهاء سلطان كان أعلن الأغنية، من خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

بهاء سلطان في تعاون أول مع روتانا

وظهر بهاء سلطان في الفيديو وهو يغني أغنيته الجديدة «دلوقتي عجبناكو»، وعلق على الفيديو قائلا: «انتظروني قريبا جدا مع شركة روتانا، وأول أغنية بعد الرجوع دلوقتي عجبناكم، ومستني رأيكم في الأغنيه، ومشاركتكم من خلال مقاطع الريلز على إنستجرام وفيسبوك».

بهاء سلطان كان أحيا مؤخرا حفلا غنائيا في محافظة الإسكندرية، وقدم في الحفل نخبة من أهم وأشهر أغنياته، منها «تعالى أدلعك، وقوم أوقف»

بهاء سلطان كان انتهى منذ أيام، من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم «المطاريد» الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد حاتم، الذي تم الانتهاء من تصويره، والذى من المقرر أن يعرض خلال الأسابيع المقبلة في دور العرض.