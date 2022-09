ساندي: عزيز الشافعي يكتب ويلحن كل ما هو غير متوقع.. ويفكر خارج الصندوق

تعيش الفنانة ساندي، حالة من السعادة والنشاط الفني، بعد النجاح الذي حققته أغنيتها الجديدة «بعد التان»، التي طرحتها الأيام الماضية، وحققت ما يزيد عن 300 ألف مشاهدة عبر موقع يوتيوب، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية.

أغنية ساندي «بعد التان»، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبدالمنعم، وتعد إحدى أغنيات «ميني ألبوم» جديد تعمل عليه في الوقت الحالي، يضم عددًا من الأغنيات.

ساندي: عزيز الشافعي يفكر دائمًا خارج الصندوق

وصفت ساندي، أغنية «بعد التان»، بأنها من الأغنيات المختلفة في كلماتها وألحانها، مشيرة في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنها سعيدة جدًا بالتعاون من جديد مع عزيز الشافعي، إذ سبق تعاونهما في أغنيات مثل «زي النهارة»، و«أحلى من الفانيلا».

أغنية «بعد التان» مناسبة لأجواء الصيف.. ومبسوطة بردود الأفعال

واستطردت بقولها: «أنا بحب كلمات وألحان عزيز الشافعي بشكل دائم، وبحب العمل معه، لأنها في إطار غير المتوقع وغير المألوف، ويعرف جيدًا كيفية الوصول للناس لأنه قريب منهم، الحقيقة طول الوقت بيفكر خارج الصندوق Out of the box وأنا عاشقة للاختلاف دائمًا، وتقديم كل ماهو متنوع».

وعن طرح أغنية «بعد التان» قبل انتهاء فصل الصيف بفترة قليلة، قالت ساندي، إنه كان هناك محاولات لنزول الأغنية منذ فترة، ولكن لم نستطع القيام بذلك، ولم نقدر أيضًا على تأخير طرحها كثيرًا، مضيفة ضاحكة «قولنا ده الوقت المناسب عشان كل الناس السنة دي في الساحل والمصايف بعكس الفترة اللي فاتت بسبب كورونا، وكل الناس أخدت التان المظبوط، والحمدلله مبسوطة بردود الأفعال سواء من الجمهور والمتابعين وأصدقائي من داخل وخارج الوسط الفني».