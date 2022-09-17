ساندي تتعاون مع عزيز الشافعي في «ميني ألبوم».. يضم 5 أغنيات

قالت الفنانة ساندي، إنها تتعاون مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي، في ميني ألبوم جديد يضم مجموعة من الأغنيات، ومن المقرر طرح كل أغنية على حدا خلال الفترة المقبلة، والتي بدأتها بأغنية «بعد التان» التي كسرت حاجز نصف مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية.

أغنية «بعد التان» تكسر حاجز نصف مليون مشاهدة

وعبرت ساندي، عن سعادتها بردود الأفعال حول أغنية بعد التان، والتي تداولها عدد كبير من رواد السوشيال ميديا «الحمدلله أنا سعيدة بكل كلمات الإشادة واستقبال الجمهور للأغنية، والكلمات الحلوة التي سمعتها من الجمهور والمتابعين والأصدقاء من داخل وخارج الوسط الفني، وأتمنى أن تلقى بقية أغاني الميني ألبوم التي سيتم طرحها استحسان الناس».

الميني ألبوم يضم 5 أغنيات من بينها «بعد التان»

وذكرت ساندي لـ«الوطن»، أن الـ«ميني ألبوم» يحمل اسم «الحالة حالة» ويضم عددًا من الأغنيات، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، متابعة: «بدأنا بطرح أغنية بعد التان، ومازالت هناك 4 أغنيات أخرى من الألبوم سيتم طرحها تباعًا».

وكانت ساندي، عبرت عن سعادتها للتعاون مجددًا مع عزيز الشافعي، والذي سبق وتعاونت معه من خلال أغاني مثل «زي النهاردة» و«أحلى من الفانيلا»، ووصفته بأنه دائمًا ما يفكر خارج الصندوق، وكلماته وألحانه قريبة للناس، ومن ثم تلقى نجاحًا كبيرًا.