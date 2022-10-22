أحمد سعد يروِّج لحفله في أبو ظبي: مستنيكو

روَّج الفنان أحمد سعد، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لحفله الغنائي المقرر إقامته في أبو ظبي 19 الشهر المقبل.

ونشر سعد البوستر الدعائي للحفل وعلق عليه قائلا: «أنا مستني اللقاء مع جمهوري في أبوظبي والجمهور العربي في هذه الحفلة إن شاء الله تكون الحفله اللي في خيالي مستنيكو».

أعمال أحمد سعد

وحقق الفنان أحمد سعد نجاحا كبيرا بأغنية «وسع وسع» كلمات أحمد سعد، بالاشتراك مع مصطفى حدوتة، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقى إيهاب كلوبيكس وإنتاج شركة مزيكا الفيديو كليب من إخراج إسلام هشام، وحققت الأغنية ملايين المشاهدات عبر اليوتيوب، كما نالت إشادات النقاد والجمهور، وتصدرت التريند في أول أسبوع من طرحها.

وتقول كلمات أغنية وسع وسع: شوف أنت عامل وأنا عامل إيه.. شوف أنت قد إيه وأنا قد إيه.. شوف أنت أصلك إيه وأنا أصلي إيه.. ده اللي أنت فرحت بيه أنا متعود عليه.. أنا اللي ليك أمان وعارف من زمان من غيري تعمل إيه.