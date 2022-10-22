«حياة كريمة»: 4.5 مليون مواطن في 375 قرية استفادوا من المبادرة خلال 2019

قالت آية عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بدأت بإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي دعوة لمؤسسات المجتمع المدني في 2 يناير عام 2019، من أجل إقامة وطرح مبادرة وطنية للمواطن المصري البسيط، مشيرة إلى استفادة 4.5 مليون مواطن من المبادرة خلال 2019.

وأضافت عمر، خلال حوارها مع الإعلامية دعاء جاد الحق، عبر شاشة اكسترا نيوز: «بناءً على ذلك، توجهت كل جهود الشباب الخاصة لطرح استراتيجية تنموية شاملة بالتعاون مع الجهات الشريكة، وخاصة الحكومة وعلى رأسها وزارتي التضامن الاجتماعي والتخطيط».

رؤية تنموية شاملة

وتابعت رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، أنه جرى طرح رؤية تنموية شاملة بعد دراسة احتياجات القرى الأكثر احتياجا، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إذ جرى الاطلاع على مؤشرات الفقر في مصر، وخلال 7 شهور تم وضع الخطة المتكاملة للتدخل العاجل في 375 قرية باعتبارها نموذجا مصغرا يمكن من خلاله قياس مدى الجهود التنموية المبذولة سابقا، والجهود التي يجري بذلها في هذه الفترة، ويمكن من خلالها متابعة العقبات التي تواجهنا على الأرض لتذليلها بعد ذلك.

وأكدت آية عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، أنه جرى استهداف 375 قرية واستفاد منها 4.5 مليون مواطن في عام 2019، ثم بعد ذلك، تم طرح الأمر للعمل في 4584 قرية بالتعاون مع كل الجهات الشريكة في الوزارات والهيئات المعنية بالأمر، بالإضافة إلى تبرعات رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني وجهود الشباب التطوعية للعمل على الأرض في جميع محافظات الجمهورية.

تجديد وتطوير الوحدات الصحية

ولفتت إلى أن المبادرة عملت على تجديد وتطوير الوحدات الصحية، بالإضافة إلى التعامل مع الحالات العاجلة والطارئة، ويجري إطلاق القوافل الطبية أسبوعيا بالقرى بالتعاون مع وزارة الصحة والمجلس الأعلى للمستشفيات بواقع 27 مستشفى على مستوى الجمهورية، إذ تجري المشاركة في قوافل طبية تخصصية بكل التخصصات المختلفة.