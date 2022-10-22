«حياة كريمة»: إطلاق مبادرة بالتعاون مع «ابدأ» لتدريب العمال وتمكينهم اقتصاديا

قالت يوستينا ثروت، رئيس قطاع الفئات المستهدفة بمؤسسة حياة كريمة، إن المبادرة شاركت في إطلاق مبادرة في محافظة سوهاج، وذلك بالشراكة مع مؤسسة «ابدأ»، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، وذلك بهدف توفير التدريب الفني والمهني والتثقيفي للعمالة المصرية، لتغيير الصورة الذهنية للعمالة المصرية على المستويات والأصعدة كافة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» على قناة cbc، من تقديم منى عبدالغني ومها الصغير: «المبادرة تستهدف توفير حياة كريمة وأمنا وتمكينا اقتصاديا لهم، وبناء عامل مصري يمكنه العمل في أي دولة على مستوى العالم».

التدريب على 5 مهن أساسية

وتابعت، أن المبادرة ستشهد سيارة تجوب مصر بالكامل، فضلا عن مراكز التدريب المهني في المحافظات، لعقد تدريبات للعمال في سوهاج على 5 مهن أساسية، وهي صيانة الأجهزة الكهربائية، اللحام، الخراطة، التبريد، التكييف، والألوميتال، حيث سيجري تدريب 20 شابا على هذه المهن بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي.

برنامج ثقافي وترفيهي ورياضي

وأكدت أن المبادرة ستتضمن برنامجا ثقافيا وترفيهيا ورياضيا لتغيير حياتهم، ثم سيتم تأهيلهم لسوق العمل عن طريق فتح مشروعات أو توظيف لدى الغير أو تسهيل الأدوات والعدد المتاحة لهذه الحرف والمهن، مشيرةً إلى ان الخطة التنفيذية للتدريب ستستمر على مدار السنة المقبلة، وستجوب أنحاء الجمهورية بالكامل.