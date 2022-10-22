عضو مبادرة «ابدأ»: نهدف لتوفير فرص عمل دائمة للمواطنين داخل قرى حياة كريمة

قال الدكتور محمد عبدالسميع، عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، إن المبادرة انطلقت بعد تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي لشباب البرنامج الرئاسي بالعمل على وضع مبادرة وطنية من شأنها إحداث تكامل بين جهود الدولة، ولدعم الصناعات المصرية من أجل تقليل الاستيراد.

عبدالسميع: يجب توفير فرص عمل مستديمة للمواطنين

وأضاف «عبدالسميع»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن مبادرة «ابدأ» تقوم بنفس الدور الذى تقوم به المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتوفير التنمية المستدامة في كل ربوع مصر، وذلك مع توفير فرص عمل دائمة للمواطنين داخل مراكز وقرى حياة كريمة.

عبدالسميع: المبادرة تجربة جديدة في الدولة المصرية

واستطرد: «المبادرة اللي انطلقت المرحلة الأولي منها هي مبادرة تدريب العمالة المصرية، والمبادرة تجربة جديدة من نوعها في الدولة المصرية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي ومؤسسة حياة كريمة ومبادرة ابدأ، وده كان من ضمن المحاور الرئيسية اللي مبادرة ابدأ اتبنت عليها، وده من أجل تقليل الفجوة الاستيرادية وتوطين الصناعات الحديثة».

وأوضح أن المبادرة اختارت حاليا عددا من الشباب الموجودين بمحافظة سوهاج بالتعاون مع المحافظة والإنتاج الحربي والمؤسسة بهدف تدريب الملتحقين بالمبادرة بشكل كامل على بعض الحرف المختلفة، كتصليح الأجهزة المنزلية واللحام وأعمال الألوميتال والمهن الحرفية الأخرى، بخلاف التوعية التثقيفية للعمالة من أجل تقديم خدمة جيدة في المناطق المختلفة.

وتابع: «المبادرة أنشأت برنامجًا متكاملًا داخل المناطق المختلفة، وكل الشباب اللي بتبحث عن مهنة عايزين يشاركوا فيها أو يتعلموها بجد ويشاركوا برفع المهن المختلفة داخل المركز، فكل الناس شاركت عليها، وبدأنا باختيار مرحلة أولي بالمبادرة».