«حماة وطن»: تثبيت الحكومة لأسعار الوقود يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين

قال الدكتور عمرو سليمان، المتحدث السمي باسم حزب حماة الوطن، إن قرار الحكومة المصرية الأخير بتثبيت أسعار البنزين والسولار والمازوت بعد تذبذب أسعار الطاقة عالميا جاء في وقت صعب يعاني فيه كل دول العالم من أزمات الوقود بشكل قوي، بخلاف الغلاء الذي يضرب بشكل غير مسبوق كل القطاعات الصناعية.

سليمان: الوقود هو عصب حياتنا في أشياء كثيرة

وأضاف «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الدولة المصرية تضامنت مع مواطنيها والمجتمع عبر تثبيت أسعار الوقود في قرار لجنة التسعير التلقائي للمحروقات جاءت كخطوة مهمة في هذا التوقيت، «هناك الكثير من الأسر معتمدة على الوقود، والوقود هو عصب حياتنا في أشياء كثيرة».

سليمان: القرار الأخير يحمل رسالة طمأنة للمواطنين

واستطرد: «القرار الأخير يساهم في عدم وجود أحمال اقتصادية أكثر تلقي على كاهل المواطنين، وهو في الأمر ذاته يحمل رسالة طمأنة للمواطنين أن الدولة تعي ما يمر به المواطن من أعباء اقتصادية كبرى، وهذا الوعي والطريقة في التعاطي مع أمر الوقود وتثبيته ما هو إلا رسالة حقيقية تطمئن بها الدولة مواطنيها أننا نسير على نفس الخطى وأن الأمر لا يُحسب بشكل عشوائي».

وأوضح أن القيادة السياسية لا تقرر زيادة أسعار الوقود أو المحروقات بشكل عشوائي، لكنها دائما ما تهتم بالبعد الاقتصادي الذي يعيشه الناس خلال الفترة الحالية، والأزمات الاقتصادية العالمية التي أثرت سلبا على المواطنين.