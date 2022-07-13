أسعار تعريفة ركوب التاكسي الجديدة بعد تحريك البنزين

حددت محافظة القاهرة، أسعار تعريفة ركوب التاكسي الجديدة بعد تحريك أسعار البنزين والسولار صباح اليوم، والتي تضمّنت فتح العداد لأول كيلو من 7 لـ7.5 جنيه، و3.5 جنيه لكل كيلو متر بدلا من 3 جنيهات، فضلا عن تعديل قيمة ساعة الانتظار لتصبح 18 جنيها بدلا من 17، وتزيد بواقع 8.5 جنيه لكل ساعة إضافية.

تعريفة التاكسى الأبيض

وشددت محافظة القاهرة، على ضرورة الالتزام بأسعار تعريفة ركوب التاكسي الأبيض الجديدة بعد تحريك أسعار البنزين والسولار من قبل لجنة التسعير في وزارة البترول، وشددت على اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين على الفور، وناشدت المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي شكاوى أو مخالفات في هذا الشأن.

تحريك أسعار المواصلات

من جانبها، أكدت وزارة التنمية المحلية، تحريك سعر تعريفة الركوب لوسائل المواصلات داخليا وبين المحافظات، بقيمة تتراوح بين 5% إلى 7% على جميع الخطوط الداخلية والخارجية، ومطالبة كل المحافظات بسرعة إعلان تعريفة الركوب الجديدة (أجرة المواصلات 2022)، بوضع بوسترات ولافتات على خطوط السير، وإعلان الأسعار للجميع، كي يعرف المواطن والسائق التعريفة الجديدة، ويلتزم كل طرف بما له دون أي مشكلات.

تخصيص خطوط ساخنة للابلاغ عن المخالفات

وبعد إقرار أسعار تعريفة ركوب التاكسي الجديدة بعد تحريك أسعار البنزين، وأجرة المواصلات، وجّهت وزارة التنمية المحلية، المحافظات، بشن حملات مكثفة على محطات الوقود والمواقف، لمنع أي محاولات لاحتكار أو استغلال المواطنين، والالتزام بتعريفة الركوب، واتخاذ إجراء قانوني ضد المخالفين لمنع أي تجاوزات، والتأكد من انتظام العمل داخل مواقف السيارات، وعدم استغلال المواطنين خلال الفترة الراهنة، وحددت كل المحافظات خطوطا ساخنة للإبلاغ عن أي تجاوزات.