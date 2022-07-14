4 أرقام لتلقي شكاوى تعريفة الركوب بعد تحريك أسعار الوقود بالمنيا

خصصت محافظة المنيا أرقاما هاتفية لتلقي شكاوي المواطنين بشأن المغالاة في أجرة وسائل المواصلات، وذلك بعد تحريك أسعار الوقود بجميع أنواعه، وناشد المحافظ اللواء أسامة القاضي السائقين الالتزام بالتعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية وبين القرى والمدن، والتي تم الإعلان عنها، والتواصل مع غرفة عمليات المحافظة التي تعمل علي مدار الساعة للتعامل مع أي مشكلات أو مخالفات.

وقال محافظ المنيا، إنه في حال مخالفة التعريفة الجديدة وفرض أي زيادة في أجرة المواصلات لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، يتم الاتصال بالأرقام (2342200 - 2320001 ) والخط الساخن (114)، ومنظومة الشكاوي الحكومية لمجلس الوزراء (16528).

إلغاء رخصة سيارة لمخالفة الأجرة

والغى محافظ المنيا رخصة سيارة أجرة أثناء جولة له بموقف سيارات مراكز شمال المحافظة، حيث شكى عدد من الركاب من سائق الميكروباص الذي طالبهم بدفع أجرة تزيد عن التعريفة الجديدة التي أعلنتها المحافظة بعد ساعات من تحريك أسعار الوقود، رغم علمه بالاسعار الجديدة مما دفع المحافظ إلي إلغاء الرخصة عقابا له وردعا لجميع المخالفين.

تكثيف الحملات علي مواقف السيارات

وكثفت الوحدات المحلية من حملاتها على موقف السيارات ومحطات الوقود، لمتابعة انتظام العمل بها والالتزام بالتعريفة الجديدة، كما تم تعليق لوحات إرشادية وبانرات داخل مجمعات مواقف السيارات بأسعار الأجرة الجديدة بعد الزيادة، وتم إلزام سائقي سيارات الأجرة السرفيس والتاكسي بتعليق ملصقات علي الزجاج الامامي والخلفي بالاسعار الجديدة وعدم إزالتها.

وأجرى محافظ المنيا ونائبه والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية جولات استهدفت جميع المواقف، لمتابعة الإلتزام بخطوط السير وفقا للأسعار الجديدة منعا لاستغلال المواطنين.