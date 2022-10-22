دينا سمير غانم عن نجاح «أنستونا»: «تشجيع ودعم الجمهور عندي بالدنيا»

علقت الفنانة دنيا سمير غانم عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، على نجاح العرض المسرحي «أنستونا».

دنيا سمير غانم تنشر مقطعا من مسرحية أنستونا

ونشرت دنيا سمير غانم، مقطعا من العرض المسرحي، وعلقت عليه: «انتوا أجمل حاجة في الدنيا والله الحمد لله ما شاء الله بحس أني في وسط أهلي.. نظرات حبكم وتشجيعكم ودعواتكم عندي بالدنيا».

أبطال مسرحية أنستونا

وانطلق عرض مسرحية أنستونا الخميس الماضي، بطولة دنيا سمير غانم، بيومي فؤاد، كريم عفيفي، سامي مغاوري، عمرو عبد العزيز، مريم السكري، بسنت صيام، وهو من تأليف كريم سامي، أحمد عبد الوهاب، إخراج خالد جلال.