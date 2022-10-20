إيمي سمير غانم تدعم شقيقتها دنيا قبل عرض «أنستونا»: يا رب تكسري الدنيا

دعمت الفنانة إيمي سمير غانم، شقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم، قبل ساعات قليلة من انطلاق مسرحية «أنستونا»، حيث يبدأ عرضها اليوم الخميس.

ونشرت إيمي، «بوستر» المسرحية عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت قائلة: «ربنا يوفقك يا حبيتي وتكسري الدنيا».

فنانون يدعمون دنيا سمير غانم

توالت التعليقات الداعمة للفنانة دنيا سمير غانم على حسابها الشخصي «إنستجرام»، إذ قالت الفنانة غادة عادل: «لا استطيع الانتظار»، كما دعمتها كلا من المطربة أمينة والفنانة رانيا يوسف برمز«قلب»، بالإضافة إلى تعليقات الجمهور.

أبطال مسرحية «أنستونا»

مسرحية «أنستونا»، يشارك في بطولتها إلى جوار دنيا سمير غانم، كل من: بيومي فؤاد وكريم عفيفي وسامي مغاوري ونخبة من ألمع الفنانين، حيث تعرض على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، في إطار استعراضي مبهج وممتع ومبهر لكل أفراد العائلة، ومن إنتاج محمد أحمد السبكي، وتأليف كريم سامي، أحمد عبد الوهاب.

دنيا سمير غانم تقدم 5 استعراضات

حرصت دنيا سمير غانم، على أن تكون المسرحية بشكل مختلف، حيث أنها تقدم خلال العرض 5 أغنيات استعراضية، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع النابلسي، وأحمد وحيد كينج، وألحان عمرو مصطفى.

وتقسم أسعار تذاكر مسرحية «أنستونا»، وهي مقسمة إلى 5 فئات، الفئة الأولى قيمتها 250 جنيها، والثانية بمبلغ 400 جنيه، والثالثة 550 جنيها، والفئة الرابعة بمبلغ 750 جنيها، والأخيرة بـ1250 جنيها.