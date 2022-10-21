رامي رضوان يهنئ دنيا سمير غانم بـ«أنستونا»: مسرحية خطيرة

أشاد الإعلامي رامي رضوان بالمستوى الفني لمسرحية «أنستونا»، التي انطلق عرضها، أمس الخميس، على أحد المسارح بمنطقة السادس من أكتوبر، وتؤدي ببطولتها زوجته الفنانة دنيا سمير غانم.

ونشر رضوان صورة الملصق الدعائي للمسرحية، عبر صفحته الرسمية على منصّة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلّق عليها قائلاً: «لكل اللي بيسأل.. أولاً المسرحية حقيقي ماتفوتكوش، خطيرة، ضحك واستعراضات وغناء ومتعة، حاجة الواحد مشفهاش بقاله سنين».

رامي رضوان: شهادتي بالمسرحية ليست مجاملة لزوجتي

وأضاف: «شهادة حق والله مش بجامل عشان مراتي ولو إنه مش عيب، والمسرحية كل خميس جمعة سبت الساعة 8 لـ 11».

وشارك رامي رضوان صورة تجمعه بزوجته دنيا سمير غانم من داخل المسرح، وعلق عليها قائلاً: «ألف مبروك حبيبتي كعادتك مبدعة ومتألقة مبهجة، وعالمية ما شاء الله أنت وكل الكاست».

ميرفت أمين وإيمي تدعمان دنيا سمير غانم

وشهد أول عروض المسرحية حضور الفنانة ميرفت أمين، والفنانة إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد؛ لدعم دنيا سمير غانم في أولى بطولاتها المسرحية.

وتؤدي دنيا سمير غانم دور مطربة من منطقة شعبية تحلم بالشهرة، ويتبنى موهبتها الفنان بيومي فؤاد الذي يجسد دور مايسترو، بحسب الأحداث، التي تدور في إطار غنائي استعراضي مُغلف بالكوميديا.