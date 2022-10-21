خالد جلال عن دنيا سمير غانم في أول عرض لمسرحية «أنستونا»: تفوقت على نفسها

حرص المخرج خالد جلال على إبداء رأيه في أداء الفنانة دنيا سمير غانم، بعد أول عرض لمسرحية «أنستونا»، أمس الخميس الموافق 20 أكتوبر.

ونشر المخرج خالد جلال صورة خاصة له مع الفنانة دنيا سمير غانم عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليها قائلا: «اليوم كان افتتاح مسرحية أنستونا، اليوم تفوقت دنيا على نفسها ونالت إعجاب الجميع.. اليوم بحمد الله وفضله لا قوة إلا بالله».

خالد جلال يشيد بدنيا سمير غانم

وبمجرد نشر المخرج خالد جلال لهذا المنشور عبر حسابه انهالت التعليقات التي أشادت بمسرحية أنستونا كما حرص البعض على التهنئة بانطلاق العرض.

يذكر أن مسرحية أنستونا يشارك فيها عدد كبير من الفنانين منهم دنيا سمير غانم وبيومي فؤاد وسامي مغاوري وكريم عفيفي وبسنت صيام وعدد آخر من الفنانين وهي من تأليف كريم سامي ومحمد عبد الوهاب وإخراج خالد جلال.