مايان السيد تهنئ دنيا سمير غانم بالعرض المسرحي الجديد «أنستونا»

حضرت مايان السيد، العرض المسرحي، «أنستونا» مساء أمس، وحرصت على لقاء دنيا سمير غانم بعد انتهاء العرض وتوجيه التهنئة لها على العرض الجديد، إضافة إلى التقاط صور تذكارية بصحبتها وبصحبة أبطال العمل.

عرض كامل العدد

جاء ذلك وسط إشادات كبيرة من الجمهور بالعرض المسرحي «أنستونا» لـ دنيا سمير، إذ كانت مقاعد المشاهدين كاملة العدد في أول أيام عرضها، إذ تألقت في أولى تجاربها على خشبة أحد مسارح مدينة السادس من أكتوبر.

وقدمت دنيا سمير غانم أداءً مبهرًا في الغناء والاستعراض والتمثيل، وهو الأمر الذي انعكس على باقي فريق العمل المسرحي الذي اتسم بالكوميديا.

خالد جلال عن دنيا سمير غانم: ساحرة

وعقب انتهاء العرض، وجه المخرج خالد جلال الشكر لفريق عمل المسرحية وخصوصا المنتج أحمد السبكي ونجله محمد أحمد السبكي منتج العمل ونجمة العرض دنيا سمير غانم ووصفها بـ«الساحرة».

وسبق وحرص على حضور افتتاح العرض أسرة وعائلة دنيا ومن بينهم زوجها الإعلامي رامي رضوان وشقيقتها إيمي وزوجها حسن الرداد.

أغاني المسرحية

مسرحية «أنستونا» تضم 5 أغانٍ، تقدمها دنيا سمير غانم، من كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع النابلسي، وأحمد وحيد كينج، وألحان عمرو مصطفى.

مسرحية أنستونا تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، وإنتاج محمد أحمد السبكي، وإخراج خالد جلال، ويشارك في البطولة بجانب دنيا سمير غانم كلا من، بيومي فؤاد، كريم عفيفي، سامي مغاوري، وعمرو عبدالعزيز، ومريم السكري، وبسنت صيام، ومحمد سراج.