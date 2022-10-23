«تحسين مقاومة البلطي للتغيرات الحرارية» مشروع أخضر لزيادة إنتاج الأسماك

«تحسين مقاومة أسماك البلطي النيلي للتغيرات الحرارية والمناخية باستخدام دلائل جینیة فریدة بالإضافة إلى استخدام علائق غذائية نانوية» هو أحد المشروعات الفائزة في مسابقة المشروعات الذكية الخضراء بالقليوبية، والتي تأتي بالتزامن مع اقتراب موعد قمة المناخ بشرم الشيخ، وذلك ضمن فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، وهو من إعداد الدكتورة هيام سعيد الدسوقي، أستاذ مساعد قسم طب الأحياء المائية بكلية الطب البيطري بجامعة بنها.

مقاومة السمك البلطي للتغيرات الحرارية

وعن المشروع، قالت الدكتورة هيام سعيد، الأستاذ المساعد في «طب بيطري بنها»، إن فكرة المشروع تقوم على تحسين مقاومة ورفع قدرة أسماك البلطي وتحسين التعبير الجيني المسئول عن مقاومة الإجهاد المناخي، وبالتالي تعزيز الأداء العام والحالة المناعية ومضادات الأكسدة ومقاومة الإجهاد البيئي عن طريق الأسماك المستزرعة باستخدام مرکبات نانونیة طبیعیة والانتقاء الجيني واستخدام التقنيات الحديثة من أجل الاكتشاف الوقتي للتغيرات المناخية.

ويساعد ذلك على زيادة إنتاجية الأسماك وربحيتها بما يتوافق مع رؤية القيادة المصرية 2030 والتي تركز على التخفيف من خسائر صناعة الاستزراع المائي بسبب سوء الأحوال الجوية والظروف البينية، وبالتالي زيادة الربحية بعد دمج علف «البلطي» مع استخدام المواد النباتية الثانوية الطبيعية.

الفئة المستفيدة من مشروع تحسين مقاومة «البلطي»

وأضافت «هيام» لـ«الوطن»، أن المستهدف من المشروع هو تمكين المرأة وإتاحة فرص عمل لها بمجال الاستزراع السمكي، خاصة في محافظة القليوبية، والتي تشمل التربية وأعمال الصيد والبيع والتصنيع، حيث أصبح مجال الاستزراع السمكي من أهم المشروعات الربحية، والتي تحقق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية تغير المناخ 2050، بجانب توفير فرص عمل وتدريب لخريجات برامج وكليات الثروة السمكية، حيث يمكنهن العمل في مجال تصنيع الأعلاف السمكية بالمركبات النباتية الداعمة لمقاومة التغيرات المناخية.

الميزة التنافسية لتحسين مقاومة «البلطي»

وأوضحت أن الميزة التنافسية للمشروع تتركز في تحقيق فكرة فريدة لرفع مقدرة الأسماك المستزرعة لمواجهة التغيرات الكيمائية، والتي تسبب أضرارا في البيئة والمستهلك، بما يضمن استمراریة واستدامة تحقيق الأهداف المرجوة باستخدام طرق آمنة.

أثر المشروع وتطبيقاته

وأكدت «منسق المشروع» أن تطبيقات تحسين مقاومة البلطي للتغيرات الحرارية تقوم على رفع المقاومة والاستعانة بالمكونات الطبيعية والتي يسهل الحصول عليها ولا تمثل خطورة على بيئة الأسماك أو الإنسان، مع تفعيل بروتوكول الالتقاء الجيلي للأسماك كطريقة آمنة وفعالة ورخيصة التكلفة في اختيار الأسماك المقاومة للتغيير المناخي دون غيرها، وتطبيق نظام التتبع الذكي داخل أحواض الاستزراع السمكي لتحسين الأداء والإنتاجية.

كما يتم استخدام جزئيات النانو في تحسين الأداء العام للأسماك ورفع استجابتها المناعية وقدرتها على مقاومة التغيرات وعوامل الإجهاد المناخي لتحسين مناعة ومقاومة أسماك البلطي للتغير المناخي عن طريق استخدام مستخلصات نباتية بالطرق العادية والثانوية وتنفيذ هذه التقنيات الجزيئية بعد دمج علف البلطي مع المواد البيانية الثانوية الطبيعية.