مصرع سيدة وإصابة 7 بينهم 3 من أطفالها في حادث تصادم ببني سويف

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 7 أشخاص بينهم 3 من أطفالها، منذ قليل، إثر تصادم عدد من السيارات أعلى كوبري شرق النيل القديم بمدينة بني سويف، ونقلوا بسيارات الإسعاف إلى أقرب المستشفى.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات أعلى كوبري شرق النيل القديم بمدينة بني سويف.

مصرع سيدة وإصابة 7 أشخاص بينهم 3 من أطفالها

أسفر الحادث عن مصرع سيدة وإصابة 3 من أطفالها بالإضافة إلى إصابة 4 آخرين، وعلى الفور جرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف ونقلهم إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة، ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بـ 4 سيارات إلى موقع الحادث ونقلت الجثة والمصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

أسماء ضحايا حادث بني سويف

وبالانتقال والفحص تبين مصرع: فاطمة حسين سليم 38 عامًا، مقيمه قرية بني سليمان الشرقية، وإصابة إبنائها، سالمة حمادة 10 سنوات بكدمات وسحجات، مريم حمادة 8 سنوات بكدمات وسحجات، محمد حمادة 3 سنوات غيبوبة تامة.

بالإضافة إلى إصابة: تريزة أسعد سعد الله 38 عامًا، غيبوبة تامة، روماني فكري الياس 48 عامًا غيبوبة تامة، وجرح بفروة الرأس حوالي 8 سم، مهرايين روماني فكري 10 سنوات جروح وكدمات، محبة روماني فكري عامان كدمات وسحجات، مقيمون منطقة بياض العرب ببني سويف.