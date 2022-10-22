محافظ السويس: إضافة خط سير جديد لسيارات الميكروباص لتتناسب مع التوسع العمراني

قرر اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، إضافة خط سير جديد لسيارات الميكروباص ليتناسب مع التوسع العمراني الذي تشهده المدينة الباسلة، والذي أدى إلى زيادة المساحة المأهولة بمحافظة السويس.

مد خط سير الميكروباص

وأعلن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، مد خط سير الميكروباص الذي يبدأ من منطقة الأربعين وينتهي في مدينة الصفا بحي عتاقة، وذلك إلى مدينة الشيخ خليفة بن زايد بحي عتاقة أيضاً لخدمة سكان المنطقة، والتي شهدت خلال الشهور الماضية زيادة المقيمين بها.

زيادة 3 كيلومترات عن خط السير القديم

وتضمن القرار الصادر عن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اليوم السبت، قرارا بتعديل خط سير 17 سيارة ميكروباص الأجرة (خط الأربعين - الصفا) ليكون (الأربعين /الصفا/مدينة الشيخ خليفة بن زايد) بزيادة 3 كيلومترات عن خط السير القديم، وذلك لخدمة المواطنين من سكان مدينة الشيخ خليفة بن زايد والمنطقة المحيطة بها.

وأكد المحافظ، سرعة سريان هذا القرار وبدء العمل به من اليوم، وقد كلف لجنة الإشراف على المواقف بالتنسيق مع إدارة المرور بتنفيذ القرار ومتابعته للتسهيل على المواطنين بهذه المناطق بنطاق حي عتاقة.