شعراوي يتابع مع محافظ السويس مشروعات الخطة الاستثمارية ومنظومة المخلفات

استقبل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، بمقر الوزارة في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير مع المحافظين؛ لمتابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المشروعات التنموية الجارية على أرض المحافظات التي تهم المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية.

وخلال اللقاء، استعرض شعراوي وصقر عدداً من مشروعات الخطة الاستثمارية الجارية في كافة القطاعات الخدمية وكذا برامج التنمية المحلية الخمسة للعام المالي 2021 / 2022؛ لسرعة الانتهاء منها لتلبية احتياجات مواطني المحافظة وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.

وأكد وزير التنمية المحلية أهمية الاستمرار في دفع عجلة العمل بالمشروعات المستهدفة والالتزام بالجدول الزمني لإنهاء تلك المشروعات على مستوى جميع الأحياء مع نهاية العام المالي الحالي ودخولها الخدمة.

إنشاء مدفن صحي بـ35 مليون جنيه

ونوّه اللواء عبدالمجيد صقر، بجولات المتابعة الدورية التي يقوم بها لمتابهة تنفيذ تلك المشروعات وتذليل أي معوقات تواجه التنفيذ للانتهاء منها بصورة سريعة؛ للارتقاء بمستوى الخدمات لمواطني المحافظة.

كما شهد الاجتماع متابعة آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة بمحافظة السويس خاصة مشروعات البنية التحتية الجارية، وسير العمل في المدفن الصحي الآمن في الكيلو 5 الذي تسلمته المحافظة منذ عدة شهور وإنشاؤه ضمن منظومة المخلفات بإستثمارات بلغت حوالى 35 مليون جنيه.

كما حرص شعراوى على متابعة منظومة الجمع السكنى للمخلفات ورفع تراكمات القمامة المتولدة بصورة يومية أولاً بأول بما يساهم في تحسين مستوى النظافة بأحياء المحافظة ورفع كفاءة المنظومة ونظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية والحصول على رضا المواطنين والحفاظ على الشكل الجمالي للمحافظة في إطار الاستعداد لاستقبال المصطافين والمواطنين من المحافظات المجاورة، خلال إجازة الصيف.

كما تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ السويس جهود الأجهزة التنفيذية وباقى الجهات الخدمية الأخرى للسيطرة على أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطن، وكذا عمل المعارض والشوارد والمنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع بأسعار مخفضة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، حيث سيستمر العمل فيها حتى نهاية العام الجاري للتخفيف على المواطنين في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية .

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنّ اللقاء شهد أيضاً متابعة جهود المحافظة في تحسين مناخ الاستثمار، واستعراض بعض الفرص الاستثمارية المتاحة خاصة في ظل ما تتمتع به محافظة السويس من موقعٍ جغرافي متميز في إقليم قناة السويس، وعرض اللواء عبدالمجيد صقر عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة والتي تم عرضها على بعض المستثمرين والقطاع الخاص وكذا الفرص التي يمكن استغلالها لإقامة مشروعات في المجالات التنموية بما يساهم في توفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة.

حوافز وفرص استثمارية كبيرة للمستثمرين

وأكد صقر استعداد المحافظة لتقديم كل التسهيلات والإجراءات المطلوبة لتشجيع الاستثمار وإقامة مشروعات جادة تزيد من الدخل القومي للدولة .

وشدد اللواء محمود شعراوي على أن الحكومة المصرية أعلنت مؤخراً عن حوافز وفرص استثمارية كبيرة للمستثمرين الأجانب والمصريين في مجالات وقطاعات كثيرة بالدولة، لافتا إلى التوجيهات الرئاسية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء لهذا الملف الهام وتذليل أي معوقات تواجه القطاع الخاص وجذب الاستثمارات للمحافظات.

وحرص وزير التنمية المحلية على متابعة جهود المحافظة في ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل خطة التحول الرقمى للدولة والتوسع في المراكز التكنولوجية لتيسير الخدمات وتسهيل الإجراءات وإنجازها للمواطنين في وقت قصير وبصورة حضارية بما يحقق رضاهم .

وأشار شعراوي إلى استمرار الوزارة في البرامج والدورات التدريبية للكوارد المحلية العاملة في المراكز التكنولوجية بالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ السويس سير العمل في منظومة التأمين الصحى الشامل على أرض المحافظة وتوفير أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمواطنين في ظل الاستعداد لتطبيقها، وأكد اللواء محمود شعراوي اهتمام القيادة السياسية بتقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنين بجودة عالية والحصول على رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة إليهم.

كما تابع وزير التنمية المحلية جهود المحافظة في التصدي للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف ، مؤكداً أهمية رصد أي حالات جديدة وإزالتها في المهد بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون وتحرير محاضر ضد المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية ، وأكد اللواء محمود شعراوي باستمرار المتابعة الميدانية للجهات التنفيذية بالسويس لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة عبر منظومة المتغيرات المكانية والتعامل الفوري معها، وكذا منع ومواجهة ظاهرة البناء العشوائى والمخالف على الأراضى الزراعية.

وحرص وزير التنمية المحلية على متابعة مشروعات المحافظة لتطوير وتوسعة المحاور والطرق الرئيسية والفرعية ورفع كفاءة الشوارع والأرصفة وتجميل وإنارة بعض الميادين الرئيسية بما يساهم في تسهيل حركة سير المواطنين من سكان السويس والمترددين عليها من المحافظات المجاورة وإبراز المظهر الجمالي اللائق للمحافظة قبل بداية الصيف، خاصة في ظل المشروعات الترفيهية التي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية وعلى رأسها ممشى أهل السويس، وقرب الانتهاء من ممشى النخيل باستثمارات 30 مليون جنيه، إضافة إلى وجود عدد من الفرص الاستثمارية الترفيهية الجاهزة للمستثمرين للتنفيذ الفوري، وتقديم كل التسهيلات اللازمة من المحافظة في هذا الشأن.