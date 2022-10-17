«التعبئة والإحصاء»: 48 ألف نسمة زيادة في عدد سكان مصر خلال 10 أيام

رصدت الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إجمالي عدد سكان مصر اليوم، مشيرة إلى أن عدد السكان بلغ 104 ملايين و72 ألفا و100 نسمة، مقابل 104 ملايين و24 ألف نسمة يوم 6 أكتوبر 2022 بزيادة تجاوزت 48 ألف نسمة خلال 10 أيام فقط، بواقع 4800 نسمة زيادة يومية في عدد السكان و200 مولود في الساعة و3.3 مولود كل دقيقة.

عدد سكان محافظة القاهرة بلغ 10.2 مليون نسمة

وأوضحت الساعة السكانية، أن عدد سكان محافظة القاهرة بلغ 10 ملايين و187 ألفا و393 نسمة، لتحتل المركز الأول من بين محافظات الجمهورية في عدد السكان.

وجاءت محافظة الجيزة في المركز الثاني حيث بلغ عدد سكانها نحو 9 ملايين و427 ألفا و341 نسمة، واحتفظت محافظة الشرقية بالمركز الثالث في عدد السكان حيث بلغ عدد سكانها 7 ملايين و836 ألفا و917 نسمة، وإليكم أعداد سكان أهم المحافظات على النحو التالي:

7 ملايين عدد سكان محافظة الدقهلية

- بلغ عدد سكان محافظة الدقهلية 6 ملايين و999 ألفا و507 نسمات .

- بلغ عدد سكان محافظة البحيرة 6 ملايين و814 ألفا و452 نسمة .

- بلغ عدد سكان محافظة المنيا 6 ملايين و231 ألفا و624 نسمة.

- بلغ عدد سكان محافظة القليوبية 6 ملايين و85 ألفا و966 نسمة .

- بلغ عدد سكان محافظة سوهاج بـ5 ملايين و641 ألفا و544 نسمة.

- بلغ عدد سكان محافظة الغربية 5 ملايين و396 ألفا و333 نسمة .

- بلغ عدد سكان محافظة أسيوط 4 ملايين و984 ألفا و507 نسمة.

-بلغ عدد سكان محافظة كفر الشيخ 3 ملايين و677 ألفا و483 نسمة .

- بلغ عدد سكان محافظة الفيوم 4 ملايين و41 ألفا و956 نسمة.

- بلغ عدد سكان محافظة قنا 3 ملايين و578 ألفا.

- بلغ عدد سكان محافظة بني سويف 3 ملايين و552 ألفا و42 نسمة.