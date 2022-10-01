التعبئة والإحصاء: بورسعيد نجحت في تخفيض مستويات الإنجاب بشكل كبير

قال الدكتور حسين عبد العزيز، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الزيادة السكنية ما زالت مرتفعة وتزيد عن الإمكانيات المتاحة لكي توفر الفرصة للمواطن ليشعر بالعائد من التنمية، لافتا إلى أن تسجيل المواليد والوفيات يتم في وزارة الصحة وينقل إلكترونيا لقاعدة البيانات بوزارة التخطيط ونستطيع من خلال هذه البيانات تحديد صافي الزيادة السكانية.

حصر دقيق لعدد السكان في كل لحظة

وأوضح «عبد العزيز» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه يتم رصد الزيادة السكانية بشكل لحظي، ومصر لديها حصر دقيق لعدد السكان في كل لحظة، مؤكدا أن الزيادة السكانية لا تجعل المواطن يشعر بأي نتيجة لأعمال التنمية الشمالة التي تحدث في المجتمع المصري.

خريطة سكانية متكاملة دقيقة

وأشار الدكتور حسين عبد العزيز إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لديه خريطة سكانية متكاملة دقيقة توضح إجمالي السكان وتوزيعهم على مستوى المحافظات، بالإضافة لتحديد المواليد والمحافظات التي لديها أكبر أو أصغر عدد في معدلات المواليد، لنتمكن من رصد جهود المحافظات في خفض معدلات الإنجاب.

بورسعيد وخفض معدلات الإنجاب

وأكد مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن محافظة بورسعيد نجحت في تخفيض مستويات الإنجاب بشكل كبير، وتعتبر من المحافظات التي تتميز بالتنمية البشرية بمستوى عالٍ، وهناك حالة من الوعي والإدراك للمحافظة على أهمية الحد من الزيادة السكانية، وانعكس ذلك على السلوكيات الإنجابية على مستوى المحافظة، مضيفا أن نسبة الأمية أكبر في محافظات الصعيد ومستوى التنمية البشرية أقل بما يؤكد الحاجة إلى دعم البيئة في الصعيد لتغيير السلوك الإنجابي لتكرار تجربة محافظة بورسعيد.