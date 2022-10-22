أولويات الاستثمارات بالحوار الوطني: المؤتمر الاقتصادي سيناقش ما يشغل بال المواطن

قال الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إن المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده صباح غد الأحد، سيتناول مناقشة عدد من المشكلات التي تشغل بال المواطنين، والتي يجب بحثها بشكل وقتي.

محسب: المؤتمر الذي سيكون له الكثير من الآثار الإيجابية

وأضاف «محسب»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن قرار عقد المؤتمر الاقتصادي جاء توجيها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى رئيس مجلس الوزراء، وبالفعل سيتم عقد المؤتمر الذي سيكون له الكثير من الآثار الإيجابية.

لجنة الصناعة بالحوار الوطني: المؤتمر الاقتصادي جسر للحوار الوطني

من جانبه، قال النائب أحمد بهاء شلبي، مقرر مساعد لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن المؤتمر الاقتصادي الذي سيجرى عقده غدا، بينه وبين الحوار الوطني تكامل كبير، مشيرا إلى أن المؤتمر الاقتصادي يعد جسرا للحوار الوطني.

شلبي: المؤتمر الاقتصادي سيعرض أحدث التقارير من الحكومة

واستطرد: «علشان نبدأ بشكل ما أي نوع من أنواع الحوار وحتى يكون الحوار بناء يجب أن يكون مبنيا على حقائق، والمؤتمر الاقتصادي سيتم فيه عرض أحدث التقارير من خلال الحكومة وأحدث السياسات والإجراءات التي ستتخذها الحكومة خلال الوضع الراهن، ده هيخلينا نبدأ في الحوار الوطني مكان ما انتهى المؤتمر الاقتصادي».

وأوضح أن الحوار الوطني سيمتد على مدار شهرين أو ثلاثة أشهر، وستكون كل الأطراف معنية بالحصول على مخرجات الحوار الوطني سواء من الخبراء أو المجتمع المدني ككل، «المؤتمر الاقتصادي من حسن الطالع أنه يكون متواجد في المعاد ده بالنسبة للمحور الاقتصادي».

وتابع: «في المرحلة اللي فاتت في الحوار الوطني عملنا على الموضوعات، ومن خلال المناقشات بين مقرر المحور الاقتصادي وأعضاء اللجان بدأ بحث بعض الملفات لمناقشة الأولويات العامة، ولدينا بعض الموضوعات التي نرغب في معرفة سياسة الدولة فيها، ومن هذا المنطلق فسيتم إدراجها في الحوار الوطني بالشكل المناسب».