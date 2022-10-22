خبيرة: المؤتمر الاقتصادي خارطة طريق مستقبلية لوضع حلول لما مرت به مصر من تحديات

قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي غدا، والذي يشارك فيه كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء، بمثابة خارطة طريق اقتصادية للمستقبل، وتكمن أهمية ذلك المؤتمر في مرور مصر بصدمتين كبيرتين هما جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، ما أثر بشكل بالغ على الوضع الاقتصادي.

الحماقي: يجب تفعيل كافة الطاقات الاقتصادية المصرية

وأضافت «الحماقي»، خلال مداخلة لها عبر الفيديو ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، على قناة «DMC»، أنه يجب تفعيل كل الطاقات الاقتصادية المصرية، وأن يصل المؤتمر لخطة تنفيذية للطاقات العاطلة في الاقتصاد، والتي يمكن تفعيلها من اليوم حتى تنعكس بشكل كبير على الناتج الاقتصادي.

الحماقي: زيادة الإنتاج تؤدي إلى زيادة فرص عمل للناس

واستطردت: «زيادة الإنتاج تؤدي إلى زيادة فرص العمل، وبيهمني بشكل رئيسي إننا نجد فرص عمل للناس في كل محافظات مصر، وبالتالي أحط في جيوب الناس فلوس نتيجة إنتاجيتهم، وبالتالي تتحقق معادلة الصالح العام».

وأوضحت أن أساتذة الاقتصاد لديهم دراسات ميدانية ترصد الواقع في الشارع المصري وما يتضرر منه المواطن، مشيرةً إلى أن المؤتمر الاقتصادي الذي يعقد غدا، سيكون أساسه عدم الحديث عن المشكلات أو الحلول، ولكن يجب الحديث عن طريقة التنفيذ والمشكلات والمعوقات التي تواجه ذلك التنفيذ.

وتابعت: «الدراسات الميدانية بتاعتنا بتقول إن أكبر مشاكل للتنفيذ مرتبطة بضعف التنسيق والتكامل بين الأجهزة المسؤولة والبيروقراطية والفساد، وعندنا 3 مشاكل رئيسية بتؤثر بشكل كبير على المناخ الاستثماري المصري، وخارطة الطريق ستحدد كل صناعة وكيفية رفع نسبة الصادرات».