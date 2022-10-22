سلمى أبو ضيف: سعيدة بتكرار التعاون مع غادة عبدالرازق في «تحت الحزام»

تواصل الفنانة سلمى أبو ضيف، تصوير مشاهدها في حكاية «تحت الحزام» التي تقدمها مع الفنانة غادة عبدالرازق، ضمن حكايات مسلسل «حدث بالفعل» الذي يتضمن أكثر من 100 حكاية.

وتشهد حكاية «تحت الحزام» التعاون الثاني بين سلمى أبو ضيف وغادة عبدالرازق، وكان أول تعاون بينهما في مسلسل «حدوتة مرة»، وقالت «سلمى» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنها سعيدة للغاية بتكرار التجربة مع غادة.

سلمى أبو ضيف تتحدث عن حكاية «تحت الحزام»

وتابعت الفنانة سلمى أبو ضيف، بأن التجربة الاولى لها مع الفنانة غادة عبدالرازق، أدت فيها دور والدتها، لكن في حكاية «تحت الحزام» الأمر سيكون مختلفا تماما، إذ تشهد الأحداث الدرامية مواجهات بين الفنانتين.

وكشفت «سلمى» عن أن شخصيتها في حكاية «تحت الحزام» ستكون شخصية مركبة تحتوي على تفاصيل شديدة الصعوبة، لذلك فهي متحمسة لها للغاية لأن هذه الشخصيات بها مساحات كبيرة للتمثيل.