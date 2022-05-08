«تألقت في موسم رمضان» سلمى أبو ضيف تكشف عن أعمالها بعد إجازة العيد

بعد النجاح الكبير الذي حققته الفنانة سلمى أبو ضيف في السباق الرمضاني لعام 2022 بمسلسل راجعين ياهوي، الذي شاركت فيه بجانب الفنان خالد النبوي، تستعد لبدء مسلسلها الجديد.

وكشف الفنانة سلمي أبو ضيف في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أنها تستعد خلال الفترة المقبلة لعرض مسلسلها الجديد منعطف خطر والذي سيتم عرضه على أحد المنصات الإلكترونية.

جديد سلمي أبو ضيف

وقالت سلمى إن مسلسل منعطف خطر من المسلسلات المميزة التي سعدت بالمشاركة فيها، وأنها ستقدم شخصية مختلفة عليها تتمنى أن تنال إعجاب الجمهور ويتفاعلون معها.

أما عن مشاركتها بأكثر من عمل في السباق الرمضاني، فقالت إنها كانت سعيدة بسبب نوعية الأعمال التي ظهرت بها في رمضان لأن كل عمل فيهم كان مميزا ومختلفا عن الآخر، وقدمت في كل عمل شخصية مختلفة وجديدة عليها.

أعمال سلمى أبو ضيف فى رمضان

يذكر أن سلمى كانت قد شاركت في السباق الرمضاني بمسلسل راجعين يا هوى، التي شاركت فيه بجانب خالد النبوي وأحمد بدير وأنوشكا ووفاء عامر ونور خالد النبوي وإسلام إبراهيم وعدد آخر من الفنانين، وهو مأخوذ عن عمل إذاعي للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة.

كما ظهرت سلمى كضيفة شرف في إحدى حلقات مسلسل سوتس بالعربي، والتي شاركت فيه بجانب آسر ياسين وأحمد داود وصبا مبارك وريم مصطفى ومحمد شاهين وتارا عماد، وهو مأخوذ عن المسلسل الأمريكي suits وهو من إخراج عصام عبد الحميد.

وأيضا ظهرت كضيفة شرف على إحدى حلقات مسلسل الاختيار 3 والتي شاركت فيه بجانب كريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد السقا وخالد الصاوي وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.