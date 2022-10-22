«طهطا الأزهرية» تكرم شيخ معهد بنين شطورة وعددا من المعلمين لبلوغهم سن التقاعد

في لفتة إنسانية طيبة من منطقة سوهاج الأزهرية، تجاه المعلمين الذين أدوا رسالتهم وأحيلوا لسن التقاعد، نظم معهد بنين شطورة الإعدادي الثانوي، احتفالية لتكريم شيخ المعهد الشيخ علم الدين علي أحمد لبلوغه سن التقاعد بعد رحلة كفاح وعطاء استمرت لأكثر من 35 عاما في مجال التعليم بالمنطقة الأزهرية وتدريس العلوم الشرعية والعربية.

كما كرمت أيضا كلا من: أحمد أحمد أبوزيد، وأحمد سليم عطية، ومهدي أبوالدهب وعلي عبد الرازق وعلي عمار وأحمد سليم وإسماعيل عبد الرحيم ومحمد شافع المعلمين بالمعهد لبلوغهم سن التقاعد بعد رحلة عطاء أشاد بها الطلاب والعاملين.

عرض مواقف إنسانية للمكرمين

بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاها الشيخ أحمد عبيد الشطوري ثم بأبيات من الشعر حول فضل العلم والمعلمين من كلمات الشاعر محمد عمر أبوزيد مقدم الحفل، تلاها كلمة الشيخ جمال درغام شيخ المعهد التي رحب فيها بالضيوف الكرام وشرح عدد من المواقف الإنسانية للمكرمين مع الطلاب ومع زملائهم توحي استحقاقهم ألف تكريم.

تخرج من تحت أيديهم أطباء ومستشارين وعلماء

وألقى الشيخ عوني القبيسي، مدير إدارة طهطا التعليمية الأزهرية نيابة عن الدكتور أحمد حماد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية كلمة تحدث فيها عن فضل هؤلاء المكرمين على طلابهم وحرصهم على مصالحهم وكيف ساهموا في التصدي للعديد من المشكلات التي واجهت العملية التعليمية الأزهرية في قرية شطورة حتى تخرج من تحت أيديهم أطباء ومستشارين وعلماء وقامات كبيرة لها دورها وكيانها في المجتمع.

وتقدم مدير إدارة طهطا التعليمية بالشكر لشيخ المعهد الأسبق الشيخ علم الدين علي أحمد، بالشكر له على مابذله في إدارة معهد بنين شطورة بكفاءة اكسبته محبة الجميع، متمنيا له التوفيق في حياته القادمة ودوام تمتعه بالصحة والعافية له ولزملائه المحالين للتقاعد.

وحضر الحفل كل من الشيخ عبد الرؤوف أمين، مسؤول التعليم الابتدائى بالإدارة والشيخ أحمد أبو عليو، وكيل ادارة طهطا الأزهرية الأسبق والدكتور عبد الحافظ متولي، مدير إدارة النشر السابق والشيخ أحمد مهدي والشيخ محمود سلامة مشايخ معهدى فتيات شطورة والسلام الأزهري والشيخ حسين سديرة، وكيل معهد فتيات السلام ومحمد إبراهيم جحا.