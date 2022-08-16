شروط تحويل خريجي الإعدادية العامة لمدارس المنطقة الأزهرية بشمال سيناء

نشرت المنطقة الأزهرية بشمال سيناء شروط التحاق الحاصلين على الشهادة الإعدادية، والذين يرغبون في التحويل إلى المدارس الأزهرية.

وأعلنت المنطقة الأزهرية بشمال سيناء في بيان لها، شروط القبول، والتي جاءت كالتالي:

يشترط أن يكون الطالب حاصلًا على 70% من المجموع في امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الحالي.

أن يجتاز الطالب البرنامج التأهيلي لمدة عام بالمواد الشرعية، وأيضا نفس النسبة في امتحان مادة اللغة العربية، على أن يكون الطالب اجتاز برنامجًا تأهيليًا لمدة عام بالمواد الشرعية، ويعقب ذلك الدخول إلى الصف الأول الثانوي الأزهري.

تلقي الطلبات بداية من الشهر المقبل

وأضاف بيان المنطقة الأزهرية بشمال سيناء أنه سيُفتح باب تلقي طلبات الالتحاق وذلك بدايةً من الثالث من الشهر المقبل، وحتى منتصف الشهر ذاته مع تقديم المستندات المطلوبة، وملء طلب التقديم الموجود بالمنطقة الأزهرية.

امتحانات الدور الثاني للمراحل الأزهرية دون شكاوى

وفي سياق منفصل، قال الشيخ محمد سعد خضر مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الشرعية والعربية بشمال سيناء إن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المنطقة لم تتلق أي إخطارات أو شكاوى بخصوص سير امتحانات الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالمعاهد الأزهرية على مستوى المحافظة، وأن الأمور سارت بشكل طبيعي.

وأكدت المنطقة الأزهرية بشمال سيناء اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقاية لجميع العاملين والزائرين للمنطقة من البوابة الرئيسية، مشددة على الجميع بضرورة اتباع التعليمات.