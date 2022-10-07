المنطقة الأزهرية بأسيوط تُعلن حاجتها لوظائف «شيخ معهد».. اعرف الشروط

أعلنت المنطقة الأزهرية بمحافظة أسيوط، في بيان لها عن حاجتها لوظيفة «شيخ معهد» في 6 أماكن أزهرية هي «درنكة بنين، أولاد إلياس، العتمانية الابتدائي، النخيلة الابتدائي، البركة الابتدائي، العتامنة الابتدائي»، بشروط محددة.

الشروط المطلوبة للتقديم على الوظيفة

- الحصول علي مؤهل عال أزهري تربوي، أو مؤهل عال أزهري مناسب وشهادة التأهيل التربوي.

- أن يكون المتقدم على درجة «معلم أول أ» على الأقل.

- المعينين قبل صدور القانون 156 لسنة 2007 بمؤهل عال غير تربوي، وسكن على وظائف المعلمين ويسمح له بالتقديم للوظيفة.

- ألاً يقل تقرير تقويم الأداء في العامين السابقين مباشرة عن تقدير فوق متوسط على الأقل.

- ألاً يكون وقع عليه جزاء أكثر من 10 أيام ولم يتم محوه.

- أن يكون على رأس العمل، وألا يكون محالا إلى التحقيق بالمحكمة التأديبية أو الجنائية أو النيابة العامة أو موقوف عن العمل أو صدر له قرار بالإبعاد.

مكان التقديم على الوظائف

على الراغبين التقدم بطلب مع إرفاق بيان حالة معتمد من جهة العمل والأوراق الدالة على الشروط المطلوبة على أن تسلم الطلبات لدى إدارة التنسيق حتى يوم 13 أكتوبر الجاري.