جمارك سفاجا تحبط محاولة 19 راكبا تهريب أسلحة وأقراص مخدرة بقيمة 2.6 مليون جنيه

تمكنت جمارك سفاجا اليوم السبت، من ضبط 19 محاولة تهرب جمركي لعدد من الأقراص المخدرة والأسلحة البيضاء والهواتف المحمولة وكمية من مستحضرات التجميل وقطع غيار السيارات، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة عليها 2 مليون و643 ألفا و194 جنيها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 19 محضر ضبط جمركي، وإبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

ضبط 19 راكبا أثناء محاولة تهرب جمركي بسفاجا

حسب بيان جمارك البحر الأحمر، في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودي، بإدارة الحركة، جرى الاشتباه في الأمتعة الشخصية الخاصة بـ 19 راكبا قادمين من السعودية والكويت والإمارات.

وقام رجال جمارك سفاجا، بتفتيش الأمتعة، وتبين وجود بندقية ضغط هواء و190 طلقة ضغط هواء، و12 خنجرا، و7 أسلحة بيضاء «مطواة»، و3 سيوف، و200 قرص سولبادين المخدر، و31 جهاز للحجامة الطبية، و38 رباط لاصق طبي لآلام العضلات، و1015 سيجارة إلكترونية، و75 زجاجة زيت شيشة إلكترونية، و35 هاتفا محمولا ماركات متنوعة، و132 ساعة يد رجالي، و72 ساعة يد «سمارت»، و250 أسطوانة ألعاب بلاي ستيشن 4، وجهاز مساحة جديد، و105 زجاجات برفان ماركات عالمية، و250 زجاجة معطر جسم، و220 قطعة مستحضرات تجميل، و194 قطعة غيار سيارات جديدة، و8 أجهزة لكشف أعطال السيارات، و3000 قطعة ملابس جديدة، و475 حذاء، و130 شنطة يد حريمي ماركات عالمية، مخبأة بأماكن يصعب الوصول إليها داخل طرود الأمتعة الشخصية.

ضبط المتهمين

بالتنسيق مع مباحث الميناء، ألقى رجال مكافحة التهرب الجمركي القبض على الركاب المتهمين، وجرى تحريز المضبوطات، تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.