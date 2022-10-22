مستشار رئيس الوزراء: المؤتمر الاقتصادي يتضمن تمكين القطاع الخاص

قالت الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، إن اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي المزمع عقده صباح غد الأحد، يجري خلاله عقد عدد من الجلسات الخاصة بورش العمل، وعلى رأسها جلسة مهمة تخص تمكين القطاع الخاص، ويليها أساليب التمويل من مؤسسات التنمية.

جلسة لدور الصندوق السيادي في الحياة الاقتصادية

وأضافت «صالح»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أنه بعد انتهاء تلك الجلسة يجري عقد جلسات قطاعية للحديث عن الزراعة والتعليم والصحة والسياحة والبترول والكهرباء والطاقة النظيفة، تعقبها جلسة تخص الصندوق السيادي ودوره في الحياة الاقتصادية المصرية.

صالح: الجلسة الأخيرة للحديث عن سوق المال

واستطردت: «الجلسة الأخيرة ستكون للحديث عن سوق المال، ودي هيكون فيها رئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس البورصة والخبراء، وهنتكلم فيها عن سوق المال».

وأوضحت أنه خلال اليوم الثالث للمؤتمر الاقتصادي، يحضر محافظ البنك المركزي ووزير المالية ووزير التجارة والصناعة للحديث عن قطاع التجارة والصناعة والتحديات التي تواجهه وخارطة طريق لتجارة والصناعة وتعميق التصنيع المحلي، يعقبها إصدار التوصيات والكلمة الختامية الخاصة بالمؤتمر الاقتصادي.

وتابعت: «معظم الأسئلة اللي من الحوار الوطني للمؤتمر الاقتصادي تحدثت عن التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وكيف نحلها، ورؤية القيادة السياسية للمستقبل في تعاملها مع تلك التحديات، حتى يكون الاقتصاد المصري أكثر مرونة في مواجهة الصدمات».