إعلان شرم الشيخ أول مدينة سياحية بدون أكياس بلاستيك قبل قمة المناخ

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن شرم الشيخ أول مدينة سياحية بدون أكياس بلاستيك، اليوم السبت، لاستكمال منظومة تحويل المدينة إلى خضراء في إطار الاستعداد لانطلاق قمة المناخ نوفمبر المقبل، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في السوق التجاري القديم بشرم الشيخ.

حضر المؤتمر الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وطوبياس كاروز نائب سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، واليساندرو فاركسيتي ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

المحافظ يهنئ أهالي شرم الشيخ

قال اللواء خالد فودة، إن شرم الشيخ أصبحت متألقة ومتجددة لاستضافة COP 27 نوفمبر المقبل، وهنأ المحافظ أهالي شرم الشيخ بانتهاء استخدام الأكياس البلاستيكية في مدينة السلام، موضحا أن شرم الشيخ تحولت إلى الأخضر بعدة مشروعات منها استخدام الأكياس الورقية والقماش الصديقة للبيئة.

وأوضح أنه جرى اتخاذ عدة إجراءات لتحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء منها تحويل السيارات للعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي، استخدام الطاقة الشمسية، والتوسع في محطات الطاقة الشمسية.

350 ألف كيس ورقي و10 آلاف قماش

من جانبها، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال المؤتمر الصحفي، إنه جرى إقامة 3 مراكز توزيع أكياس ورقية وقماش في شرم الشيخ في حي النور والسوق التجاري القديم، مشيرة إلى أن هناك سيارة قامت بالمرور على كل أنحاء المدينة لمدة 5 أسابيع للتوعية بأهمية القضاء على استخدام الأكياس البلاستيك التي تضر بالبيئة، وتشجيع للمواطنين على استخدام الأكياس الورقية أو القماش.

أضافت أنه جرى توزيع 10 آلاف كيس قماش كمرحلة أولى على المواطنين بالبطاقة الشخصية ويمكن استخدامها أكثر من مرة ولفترات طويلة، إلى جانب توزيع 350 ألف كيس ورقي.

وأكدت أن المستهدف توزيع مليون كيس ورقي على كافة المنشآت بمدينة شرم الشيخ قبل انطلاق COP 27 موضحة أنه جرى عقد لقاءات توعية وورش عمل استهدفت كل الفئات في شرم الشيخ لنجاح هذه المبادرة.

وقدمت الشكر إلي الاتحاد الأوربي والأمم المتحدة علي دعم هذه المبادرة التي نأمل أن تتحقق في كل الدول من خلال عرض الفكرة علي المشاركين في قمة المناخ.

وتابعت أنه جرى زيارة المدارس والجامعات وكل مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب البازارات بهدف إعلان شرم الشيخ بدون أكياس بلاستيك خلال 6 أسابيع فقط، مختتمة أن المحافظة وفرت رقم ساخن لبدائل الأكياس البلاستيكية.