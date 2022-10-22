محافظ جنوب سيناء يشيد بالتجهيزات الطبية لـ«قمة المناخ» في شرم الشيخ

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن مدينة شرم الشيخ جاهزة لاستقبال الوفود المشاركة في قمة المناخ نوفمبر المقبل، قائلا إنه جرى تدشين الإسعاف البحري الذي يتواجد في شرم الشيخ لأول مرة في تاريخ مصر.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه رافق الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة خلال زيارته مدينة شرم الشيخ، لمتابعة اللمسات النهائية فيما يخص استعدادات وزارة الصحة لقمة المناخ، مشيرا إلى أنهما تفقدا التجهيزات الموجودة فيما يخص قطاع الصحة، وقاما بجولة تفقدية شملت الإسعاف البحري، ومستشفى شرم الشيخ الدولي.

إجراءات الصحة خلال المؤتمر

أكد اللواء خالد فودة، أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة قام بزيارة إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي الذي أصبح أول مستشفى أخضر في مصر، إذ جرى التأكيد على توفير كوادر طبية وأطقم تمريض على أعلى مستوى للتعامل مع أي حالات طارئة.

وتابع أن وزير الصحة استعرض خطة وزارة الصحة خلال المؤتمر والتي تشمل الحجر الصحي الذي جرى تجهيزه بأعلى الأجهزة الطبية وأجهزة الكشف الحراري مع توفير خدمات للوفود للتعرف على الخدمات الصحية المتاحة.

وشدد وزير الصحة على ضرورة حسن التعامل مع الوفود وتوفير كل سبل الرعاية الصحية للمشاركين، مشيدا باستكمال تحويل المستشفى ليكون أول مستشفى أخضر على مستوى مصر، في إطار الاستعداد لقمة المناخ.

الإسعاف البحري

أشاد محافظ جنوب سيناء بمجهودات هيئة الإسعاف المصرية والتجهيزات التي تجرى على أعلى مستوى إذ جرى إطلاق خدمة الإسعاف البحري لأول مرة في شرم الشيخ، وتابع أن الغرض من وجود اللنش في شرم الشيخ هو التعامل مع حالات الغرق، وحالات الكسور المتعددة، وحالات الجروح.

أضاف أن لنش الإسعاف البحري يبلغ طوله 13 مترا، وجرى تصميمه على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الطب حيث تم تزويده بكابينة مكيفة تسمح بنقل 3 حالات.