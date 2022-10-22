محاكاة لحادث افتراضي بمستشفى شرم الشيخ الدولي استعدادا لمؤتمر المناخ

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن عمل محاكاة لحادث "افتراضي" لقسم الطوارئ بمستشفى شرم الشيخ الدولي، التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء، وذلك في إطار الإطمئنان على الاستعداد التام للمستشفى على أكمل وجه للمشاركة ضمن خطة وزارة الصحة والسكان للتأمين الطبي لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية < >، والمقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ، نوفمبر القادم.

المحاكاة تضمنت مشهد افتراضي

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن المحاكاة تضمنت مشهد افتراضي، لمستشفى تتلقى اتصال عاجل عن وقوع حادثة جماعية، وبأن أعداد ضخمة من المصابين في طريقهم إلى قسم الطوارئ، مما سيتطلب ذلك من الكوادر الطبية في المستشفى سرعة الاستجابة، وتحديد الأولويات، والتنسيق الفعال وتوزيع الأدوار، كلٍ في مكانه لإسعاف أكبر عدد من المصابين في أقصر وقت، طبقًا لخطة مسبقة.

وتابع الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن هذا المشهد الافتراضي كان ضمن برنامج التدريب العملي على طب الطوارئ والحالات الحرجة بمستشفى شرم الشيخ الدولي، والذي تم بالمشاركة مع منظمة الصحة العالمية في مصر والمكتب الإقليمي لشرق المتوسط وأكاديمية منظمة الصحة العالمية.

محاكاة عدد من سيناريوهات الحوادث الجماعية

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أنه تم خلال التدريب محاكاة عدد من سيناريوهات الحوادث الجماعية، وكيفية إدارتها بفعالية، مثمنًا جهود منظمة الصحة العالمية والمكتب الإقليمي للمنظمة، لدعم جهود الدولة المصرية في استضافة الحدث الأهم عالميًا في 2022 مؤتمر المناخ < > بأتم الاستعدادات اللازمة، ولضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات الصحية للحشود المشاركة في المؤتمر، مما يسهم في نجاح المؤتمر وتحقيق الأهداف المرجوة منه.

ولفت الدكتور أحمد السبكي، إلى أن العمل جارِ على قدم وساق لإنجاز مشروع رفع كفاءة أقسام الطوارئ والرعايات المركزة والعمليات الصغرى الجارية بمستشفى شرم الشيخ الدولي، وكذلك إمدادها بأحدث التجهيزات الطبية، وتزويدها بـ 500 طبيب استشاري في مختلف التخصصات الطبية، للتأمين الطبي للمؤتمر.