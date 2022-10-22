إصابة 12 شخصا في حادث تصادم سيارتين بـ«زراعي البحيرة»

أصيب 12 شخصًا بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص، على طريق «مصر - إسكندرية» الزراعي بنطاق مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ونقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بإصابة 12 شخصا

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين أمام قرية الملقة بطريق مصر - إسكندرية الزراعي بنطاق ذات المركز مما أدى إلى إصابة 12 شخصا وجاري عمل الفحوصات الطبية.

نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لعمل الإسعافات الأولية كما تم رفع حطام الحادث وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.