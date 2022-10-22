خبير طاقة: الإرادة السياسية هي السبب في تنفيذ مشروع الرمال السوداء

قال الدكتور أحمد سلطان، خبير متخصص في شؤون النفط والطاقة، إن مشروع الرمال السوداء بدأ منذ 1930 بتجارة المواد الخام في الرمال السوداء، وحتى عام 2010 كانت هناك محاولات للتصنيع ولكنها لم تنجح لعدم وجود إرادة سياسية لنجاح المشروع، لافتا إلى أنه في عام 1997 قدمت دراسة جدوى للمشروع بتكلفة 20 مليون جنيه، لما يعني أن الإرادة السياسية الحالية أدت إلى تحقيق النجاح في مشروع الرمال السوداء .

استغلال الثروات المعدنية والتكنولوجيا

وأوضح «سلطان» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن استغلال أي ثروات معدنية في العالم يحتاج إلى تكنولوجيا ومواكبة للتطورات التكنولوجي، وقبل 2014 كانت تنظر الدولة للمشروعات على أنها اقتصادية فقط لكن بعد 2014 رأت القيادة السياسية أن المشروعات التي يتم تنفيذها قومية لها قيمة مضافة تنعكس على خفض فاتورة الاستيراد.

مشروع الرمال السوداء

وأشار الدكتور أحمد سلطان إلى أن مشروع الرمال السوداء الذي افتتحه الرئيس السيسي حلم تحقق وتأخر 90 عاما، وهذا المشروع له آثار إيجابية على تشجيع التصنيع المحلي، مؤكدا أن التأخير في التنفيذ يكلفنا تكلفة مالية أكبر في المستقبل، وهو ما حدث في مشروع الرمال السوداء، لافتا إلى أن المشروع قائم على التكنولوجية التي أصبحت متوفرة الآن مع توافر الإرادة السياسية القادرة على اتخاذ القرار وبدء المشروعات.