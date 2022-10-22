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مصرع شخص في حادث انقلاب سيارة بالصف

كتب:

حسن سمير
08:58 م | السبت 22 أكتوبر 2022
حانب من الحادث

حانب من الحادث

لقي شخص مصرعه إثر حادث انقلاب سيارة من أعلى الطرق التابعة لقرية أبو طماعة بمنطقة الصف في الجيزة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

بلاغ بالواقعة 

وبدأت التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق مدخل قرية أبو طماعة في الصف، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

نقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة بيجو نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أسفر عن مصرع شخص، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما رفع رجال المرور حطام الحادث من نهر الطريق، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات. 

 

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