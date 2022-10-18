السرعة الزائدة تتسب في وفاة شابين نتيجة حادث نقل وميكروباص بطريق الصف

لقى شابين وأصيب 8 آخرين في إصابات متفرقة، وتبين أن سيارة نقل وميكروباص، اصطدمتا على الطريق الصحراوي بالصف، وجرى نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفيات، وتحرر محضرًا بالواقعة.

وأفادت تحريات المباحث، بأن عجلة القيادة اختلت في يد سائق النقل، واصطدم بالميكروباص، ما أسفر عن وفاة شابين في الحال، بينما أصيب 8 آخرين بإصابات بالغة، وتجمع عدد من المارة الذين أسرعوا في استدعاء سيارة الإسعاف لنقل المصابين إلى المسنشفى لتلقي العلاج.

وبحسب تحريات المباحث، أن سائق النقل كان يسير بسرعة زائدة، فاختلت في يده عجلة القيادة، واصطدم في بالسيارة الميكروباص، التي فشل سائقها في السيطرة على الحادث، وسقط جميع من في الميكروباص مصابين، وتوفى اثنين من الركاب بسبب إصابتهما الخطيرة.