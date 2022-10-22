أهالي المحلة يشيعون جثمان مهندس قتلته زوجته الثانية وشقيقها

شيّع أهالي منطقة البندر بمدينة المحلة الكبرى، جثمان مهندس في العقد السادس من عمره، عثر على جثته داخل مخزن بجوار شقته بمنطقة البندر، مصابا بعدة طعنات، وكشفت التحريات الأولية أن وراء الجريمة زوجته الثانية وشقيقها، بسبب خلافات بينهم.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة على الضحية في أحد مساجد المنطقة، وسط حالة من الحزن وجرى تشييع الجثمان ودفنه في مقابر العائلة بمسقط رأسه بمدينة المحلة.

تصريح الطب الشرعي

كانت النيابة العامة قررت التصريح بالدفن بعد ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها، وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

كانت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة أول المحلة، عثرت على جثة مهندس في العقد السادس من عمره، يدعى «هشام. ال» مقيم منطقة البندر، أول المحلة، داخل مخزن بجوار شقته السكنية، مصابا بطعنات في الصدر قطعية، ووراء الواقعة، زوجته الثانية وشقيقها، وذلك بعد علمها بنية زوجها الرجوع إلى زوجته الأولى.

وعملت على استدراجه إلى المخزن المجاور إلى شقته والتعدي عليه بسلاح أبيض بمساعدة شقيقها ما أسفر عن إصابته بطعنات في الجسد، أسفرت عن مصرعه، تم ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.