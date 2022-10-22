تفاصيل سقوط «مادا» وبحوزته كمية من مخدر الحشيش في حلوان

نجحت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم محمد المعداوي، في القبض على عاطل، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش وذلك بمنطقة العزبة البحرية، دائرة القسم.

حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون

بداية التفاصيل عندما خرج الرائد محمود صلاح، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، حملة ليلية لضبط الخارجين عن القانون، وأثناء السير بشارع 15 تقاطع شارع 9 منطقة العزبة البحرية، اشتبه في المدعو «أحمد ا.ع.ع»، يبلغ من العمر 20 عاما، عاطل، ومقيم بذات المنطقه، وشهرته «مادا»، وباستيقافه وتفتيشه عُثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، فتم اصطحابه إلى ديوان الشرطة.

إرسال المضبوطات للمعمل الكيماوي لفحصها

وبمواجهته أمام المقدم محمد المعداوي، رئيس مباحث حلوان، اعترف بحيازة المواد المخدرة، بقصد الإتجار لتحقيق الأرباح غير المشروعة وحُرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات، التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات 15 يومًا على ذمة التحقيقات، كما أمرت بإرسال المضبوطات للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

الموقف القانوني

وحول الإجراءات القانونية المنتظرة للمتهم يقول إبراهيم عبد العزيز، المحامي والخبير القانوني، في تصريحاته لـ«الوطن»، فإنه سيجرى معاقبته طبقًا للمادة رقم 33 من قانون العقوبات، وهي تبدأ من السجن 3 سنوات، وتصل إلى المؤبد.