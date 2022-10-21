رئيس جامعة حلوان: الحاضنات التكنولوجية تسهم في تخريج شركات ناشئة

ناقش الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، مع مكتب الحاضنات التكنولوجية بالجامعة خطة عملها، حيث تم إنشاؤها وتمويلها من جهات مانحة محلية ودولية ممثلة في حاضنة أعمال «Biocluster»، وحاضنة الأثاث المصري الممولين من أكاديمية البحث العلمي، وحاضنة الأعمال المجتمعية الممولة من برنامج «سفير» التابع للوكالة الجامعية الفرانكوفونية، وكذلك الحاضنة الممولة من الخطة الاستثمارية للخطة الاستراتيجية بجامعة حلوان ممثلة في الحاضنة الإنتاجية للمصنوعات اليدوية بكلية التربية الفنية وذلك لخلق بيئة داعمة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والمبتكرين لتكوين شركات تنمو وتنطلق من جامعة حلوان.

دعم الاقتصاد القائم على المعرفة

وخلال اللقاء تمت مناقشة الموقف التنفيذى للحاضنات وسبل دعمها والتغلب على المعوقات حيث تساهم مخرجات مشروعات الحاضنات في تخريج شركات ناشئة من الجامعة تقدم حلول في شكل منتجات وخدمات تساهم في تعميق الإنتاج المحلي وخلق وظائف ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة ورفع التصنيف الدولى للجامعة.

ولتحقيق ذلك تم الإعلان عن فتح باب التقدم لدورة الاحتضان الأولى لحاضنة الأعمال Biocluster في مجالات التكنولوجيا الحيوية، الهندسة الطبية الحيوية والأغذية والمشروبات وجاري التحكيم للشركات المتقدمة للاحتضان، كما تم الإعلان عن دورة الاحتضان الأولى لحاضنة الأثاث من 15 أكتوبر الجاري ولمدة شهر.

وتمت مناقشة آلية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالجامعة وذلك ضمن أنشطة مشروع «سفير»، وأكد على التوجه أن تكون جامعة حلوان خضراء تطبق آليات الاستدامة.

كما أكد الدكتور السيد قنديل على أهمية الإيمان بالفكرة لكي يحدث إنجاز حقيقي، وتحدث عن أهمية الحاضنات التكنولوجية والمنتج النهائى لها، مؤكدا أن الجامعة تقدم الدعم الكامل للابتكار وريادة الأعمال لتقديم خدمات الاحتضان المتكاملة من دعم فني ومالي وتدريب وتسويق وتشبيك مع الشركاء وجهات الاستثمار.