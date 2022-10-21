رئيس جامعة حلوان: تكهين السيارات القديمة وإحلالها بأخرى جديدة

وجّه الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان بضرورة الاستفادة من الموارد غير المستغلة، وإجراء حصر بمحتويات جراج السائقين، وكلف بضرورة تكهين السيارات القديمة وإحلال سيارات جديدة وتنفيذ دورات تدريبية للسائقين لمعرفة كيفية استخدام السيارات الجديدة.

ورشة صيانة وتصليح داخل الجراج

كما حث رئيس جامعة حلوان خلال جولة تفقديه بالجامعة، على دراسة كافة المتطلبات لإنشاء ورشة صيانة داخل الجراج ومشاركة طلاب كلية الهندسة وكلية التكنولوجيا والتعليم، وتشغيل ورشة الخراطة بكلية التكنولوجيا والتعليم لإجراء الصيانات اللازمة للسيارات.

وفى ذات السياق تفقد ورشة تغير الزيوت، وورشة الألوميتال، وورشة النجارة، وورشة الحدادة، والاستماع إلى التحديات، وأمر بتذليل كافة العقبات لتشغيل هذه الورش بكفاءة عالية.

الاهتمام بزراعة الأماكن المخصصة للزراعة

وأجري جولة داخل الصالات متعددة الأغراض، خلال الجولة وكلف بضرورة الاهتمام بزراعة الأماكن المخصصة للزراعة والاهتمام بالمساحات الخضراء، لافتاً إلى أن الجامعة تحرص بصفة مستمرة على توفير كل ما يلزم من سبل الدعم والرعاية للطلاب، وتسخير كافة الإمكانات المتاحة لخدمتهم ومساعدتهم لتلقي العملية التعليمية في جو آمن لتحقيق التفوق والنجاح.

ومن جهة أخرى تفقد الدكتور السيد قنديل مركز التميز الدولي لإدارة التعليم، ومركز البحوث والتنمية التكنولوجية، ومبنى كلية الدراسات العليا والبحوث البينية.