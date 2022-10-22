أخلاقنا الجميلة.. مدير مستشفى بالإسكندرية يساعد عمال المحارة لإنجاز قسم الحروق

ضرب الدكتور أحمد إبراهيم، مدير مستشفى الجمهورية العام بمحافظة الإسكندرية، مثالا رائعا في القدوة الحسنة والحث على العمل، إذ أخذ على عاتقه إنجاز تشطيبات قسم الحروق بالمستشفى، فبدأ يعمل بيده مع العمال ويشاركهم في تجهيز الوحدة أثناء أداء عملهم في تشطيب الحوائط.

فأجأ مدير مستشفى الجمهورية العام بمحافظة الإسكندرية، الجميع بتناول أدوات العمل بتبيض المحارة والعمل بها بين العمال وسط نظرات الإعجاب والدهشة التي طالته من العمال والأطباء والتمريض، إذ قام أحدهم بتصويره لتوثيق ذلك العمل النبيل الذي يبرهن على «أخلاقنا الجميلة».

ليست المرة الأولى

وتحدث الدكتور أحمد إبراهيم، مدير مستشفى الجمهورية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن اللقطة التي نالت إعجاب الجميع قائلا: أردت بث روح التعاون بين العمال وحثهم على سرعة إنجاز العمل، حتى يتم افتتاح وحدة الحروق بالمستشفى في أسرع وقت» مؤكدا أنه قام بنفس العمل داخل مستشفى أبو قير.

سباق الزمن لافتتاح وحدة الحروق

وأضاف مدير مستشفى الجمهورية أنه يسابق الزمن لافتتاح وحدة الحروق بالمستشفى والتي تخدم قطاعا كبيرا من أهالي محافظة الإسكندرية، ولتصبح المستشفى متكاملة الخدمات عقب افتتاح وحدتي العلاج الطبيعى وإصابات الملاعب من قبل.

افتتاح وحدة الحروق.. نوفمبر المقبل

وأوضح مدير مستشفى الجمهورية، أنه من المنتظر افتتاح وحدة الحروق بالمستشفى بداية شهر نوفمبر المقبل، وسيتم العمل بها فور تجهيزها.