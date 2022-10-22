تحرير 461 مخالفة تموينية في حملات مكبرة بأحياء الإسكندرية

حررت مديرية التموين في الإسكندرية 461 محضرا ضد مخابز ومنافذ تجارية مختلفة لبيع السلع للمواطنين وذلك خلال حملات مكبرة لمتابعة ومراقبة الأسواق.

وبحسب بيان مديرية التموين، كانت أبرز المخالفات التي تم تحرير محاضر على أساسها إنتاج خبز ناقص الوزن أو عدم حمل الشهادة الصحية وعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية وأسعار الخبز السياحي والفينو.

43 محضرا ضد المخابز

وحررت إدارة الرقابة التموينية في المديرية 43 محضرا ضد المخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن وعدم وجود الشهادة الصحية وعدم الإعلان عن أسعار الخبز السياحي والفينو.

عدد المحاضر في المناطق المختلفة

وبلغت عدد المحاضر في المخابز والمنافذ في المناطق والإدارات المختلفة 109 محاضر في إدارة المنتزه، و50 محضرا في إدارة العجمي، و41 محضرا في إدارة وسط، و71 محضرا في إدارة شرق، و55 محضرا في إدارة العامرية، و34 محضرا في إدارة برج العرب، و58 محضرا في للمركز التموين الشامل لحي غرب والجمرك.