مدير الشركة المنفذة لمحور سميرة موسى: الكوبري مطابق للمعايير و«مفيش فيه مشاكل»

قال المهندس أنور أمين، مدير الشركة المنفذة لمحور سميرة موسى، إن المحور يخدم أهالي حلوان والمعادي انتقالا من محور حسب الله الكفراوي، إلى أن يصل إلى الطريق الدائري ويتحرك عليه القادم من جنوب القاهرة والمتجه لطريق السويس ومنطقة التجمع، لافتا إلى أن المحور ينقل الحركة من جنوب القاهرة للتجمع والمقطم، والمحور بطول 10 كم وبعرض 35 مترا، يتضمن 5 حارات في كل اتجاه.

محور عمر سليمان ومحور المشير

وأوضح «أمين» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى والمذاع على فضائية «صدى البلد» أن المحور يتقاطع مع مجموعة من المحاور مثل محور عمر سليمان ومحور المشير، وكان لابد أن يمر كوبري بطريق المحور من أعلى المونوريل ويبلغ طوله حوالي كيلو متر، مشيرا إلى أن ارتفاع الكوبري من الأرض للكوبري 27 مترا مراعاة للمرور من فوق المونوريل، مع مراعاة المسموح به من الأكواد العالمية في ارتفاع الكباري.

الميل في كوبري محور سميرة موسى مقداره 6%

وأشار المهندس أنور أمين إلى أن الميل في كوبري محور سميرة موسى مقداره 6% وهو مقدار طبيعي ومتفق مع الأكواد العالمية التي تضمن توافر معايير الجودة، لافتا إلى أن الصور المتداولة تم التقاطها من طريق مرتفع وبشكل لم يوضح بداية الكوبري على أرض الواقع، «لو تحرك المصور للأمام وتابع التصوير لكان ظهر الكوبري بشكل طبيعي، وتصميم الكوبري طبيعي جدا ومفيش فيه أي مشكلات وفي فريق عمل استشاريين وفنيين اتفقوا على تنفيذ الكوبري».